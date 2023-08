Nashik Crime : पोलिस गस्तीवर सज्ज होताच रात्रीतून सुरू असलेल्या अवैध व्यावसायिकांचे चांगलीच दमछाक उडाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

शनिवार (ता.२६) मध्यरात्रीनंतर उपनिरीक्षक नवनाथ रसाळसह कर्मचारी गस्तीवर असतांना कोटबेल शिवारातील नाल्यातून विनापरवाना अवैध वाळू वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर व दोन संशयितांस ताब्यात घेतले आहे. (Police on patrol detained 2 people along with tractor transporting sand without license Nashik Crime)

कोटबेल (ता.बागलाण) गाव व परिसरात उपनिरीक्षक नवनाथ रसाळसह पोलिस पथकातील हवालदार दौलत गायकवाड, सतिष पवार, राकेश काळे आदि रात्रीतून गस्तीवर असताना येथील शिवारातील नाल्यातून अवैध वाळू उपसा करून वाहतूक होत असल्याची गुप्त खबरीकडून माहिती मिळताच पोलिसांनी शोध घेत एका ट्रॅक्टर ट्रालीमधून विनापरवाना वाळूची चोरटी वाहतूक करताना आढळून आले.

पोलिसांनी शनिवार (ता.२६) मध्यरात्रीच्या गावानजीक असलेल्या स्मशानभूमीजवळील रस्त्यावर सदर वाळूने भरलेला ट्रॅक्टर ट्राॅलीबाबत विचारणा केली असता सुरूवातीला चालक उडवाउडवीची उत्तर देत होता.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पोलिसांकडून दिपक शंकर केदारे (रा.कोटबेल) याच्या ताब्यातील ट्रॅक्टर वाहन क्रमांक (एमएच ४१,डी९३२५) व त्याला जोडलेली ट्राॅली क्रमांक(एमएच ४१,एक्स ०३०९) यामधून एक ब्रास विना परवाना अवैधरित्या वाहतूक करताना मिळून आल्याने त्याला ट्रॅक्टर ट्रॉली कुणाची आहे, बाबत विचारणा केली असता, सदर ट्रॅक्टर ट्रॉली ही अमर मुका पवार, रा. कोटबेल, ता.सटाणा यांचे असल्याचे सांगून तो त्या ट्रॅक्टर वर चालक असल्याचे सांगितले.

त्यामुळे वाळू हे गौणखनिज वाहतूक करण्याचा कुठलाही परवाना नसल्याने पोलिसांनी सदर ट्रॅक्टर ट्रॉली तीचेतील वाळू या गौण खनिजासह सुमारे ४,७५,०००/- रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला व दोघांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांचे विरुद्ध जायखेडा पोलीस ठाणे येथे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.