By

Nashik Crime : शहरात गुन्हेगारीने डोके वर काढले असताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी (ता. ५) पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातील दीक्षान्त समारंभाला येणार आहे.

त्यांच्या दौऱ्याच्या तोंडावर शहरातील गुन्हेगारीची चर्चा होऊन वाईट संदेश जायला नको म्हणून तीन- चार दिवसांपासून शहर पोलिस कामाला लागले आहे.

नाशिक मुक्कामी दौऱ्यावर गृहमंत्री येणार असल्याने दोन दिवस आधीपासून शहरातील गुन्हेगारांची शोधमोहीम तीव्र करीत, सापडतील तेवढे फरारी शोधण्याची मोहीम गतिमान केली आहे. (police on trail of criminals operation to locate fugitive Nashik Crime)

शहरातील गुन्हेगारी, प्रलंबित गुन्ह्यासह वाहतूक समस्येसारख्या विषयावर काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कारवायांचा लेखाजोखा मांडतांना एरवीही माध्यमांपासून जाणीवपूर्वक हात राखून असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागाचा लेखाजोखा मांडला आहे.

नाशिक रोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहूनच नाशिक रोड पोलिसांना पाच वर्षापासून गुंगारा देणाऱ्या गब्बुलक्ष्या गायकवाड या सराईताला गुरुवारी (ता. ३) खंडणी विरोधी पथकाच्या पोलिसांनी उचलले.

शिवाय विविध विभागाच्या कारवायातून दक्षतेची अनुभूती देण्याचा आज दिवसभर शहर पोलिसांचा प्रयत्न दिसला.

शहरात खून दरोड्यासारख्या अनेक गंभीर गुन्ह्याची उकल झालेली नसतांना पोलिसांनी उचल घेत दारूबंदीच्या २१४ गुन्ह्यात ३२ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. जुगार प्रतिबंधाचे ७०, गुटखा विक्रेत्यावर कारवाईत ३० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

हद्दपारीनंतही शहरात बस्तान मांडलेल्या ५१, तर ४ मोक्काच्या गुन्ह्यातील ४५ संशयित जेरबंद केले. एमपीडीए गुन्ह्यातील ७ गुन्ह्यात ५९ लाख ४७ हजार, फसवणुकीचे १८ लाख ४० हजाराचा मुद्देमाल हस्तगत करीत पोलिसांनी गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आठ गुन्ह्यातील सराईत जेरबंद

शहरातील विविध आठ गुन्ह्यात फरारी सराईत गुन्हेगाराला गुन्हे शोध पथकाच्या पोलिसांनी जेरबंद केले. लक्ष्मण ऊर्फ गब्बू लक्ष्या अंकुश गायकवाड (३३, सिन्नर फाटा, नाशिक रोड) असे सराईताचे नाव आहे.

खंडणीविरोधी पथकातील दत्तात्रेय चकोर यांना मिळालेल्या माहितीवरून ही कारवाई करण्यात आली. सराईत लक्ष्मण हा पळसे गावातील राजवाडा भागात काही दिवसांपासून भाड्याच्या घरात राहत होता.

शहरातील अंबड पोलिस ठाण्यातील आठ घरफोडीच्या गुन्ह्यात तो पोलिसांना हवा होता. पाच वर्षापासून तो पोलिसांना गुंगारा देत होता. गायकवाड हा सिन्नर फाटा येथील घराकडे येणार असल्याची माहिती मिळाल्यावरून गुरुवारी ताब्यात घेत अटक केली.