Nashik Crime: नामपूरला गावठी दारू अड्ड्यावर पोलिसांची धाड; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Nashik Crime : मोसम खोऱ्यात बिनदिक्कतपणे सुरू असलेल्या गावठी दारूच्या अड्ड्यावर जायखेडा पोलिसांनी पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या आदेशान्वये गुप्त माहितीच्या आधारावर अचानक धाडसत्र सुरू केल्याने हातभट्टी चालकांचे धाबे दणाणले आहेत.

जायखेडा पोलिसांनी गावठी दारूच्या अड्ड्यावर छापा टाकून सुमारे ९५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी उद्ध्वस्त केला असून तीन जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. (Police raid on Gavathi liquor den in Nampur case registered against three Nashik Crime )

गेल्या अनेक दिवसांपासून मोसमखोऱ्यासह नामपूर परिसरात गावठी हातभट्टी चालकांनी अनधिकृतपणे हातभट्ट्याचा व्यवसाय सुरू केला आहे.

याबाबत जायखेडा पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक नवनाथ रसाळ यांना गुप्त माहितीच्या आधारावर सुगावा लागताच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली फोपीर शिवारातील वाघाडी नाल्यात सकाळी सहा वाजेच्या सुमारास छापा टाकला.

यात हातभट्टी सुरू असल्याचे निदर्शनास येताच उपनिरीक्षक रसाळ यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी घेराव घालून ताब्यातील गावठी हातभट्टीची दारू तयार करण्यासाठी लागणारे कच्चे रसायन, ड्रम, तयार दारू असा सुमारे ९५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला.

याप्रकरणी जायखेडा पोलिस ठाण्यात अशोक सोनवणे, नाना सोनवणे, पंडित पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कारवाईत सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक नाना पाटील, शिलावट, सतीश पवार, पंकज गुंजाळ, अक्षय पाटील आदी सहभागी झाले होते.

जायखेडा पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे परिसरातील अवैध हातभट्टी चालविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, मोसम खोऱ्यातील गावठी हातभट्ट्यांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे नागरिकांकडून स्वागत केले जात आहे. आगामी काळात हातभट्टींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा जायखेडा पोलिसांनी दिला आहे.

"गावठी दारूच्या सेवनाने गेल्या काही वर्षात शेकडो लोकांचा राज्यात बळी गेला आहे. नामपूर परिसरात अवैध हातभट्टी सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळताच कारवाई केली आहे. सुजाण नागरिकांनी गावठी दारुसह अवैध धंद्यांबाबत काही माहिती असल्यास तातडीने पोलिसांना कळवावे. आगामी काळात परिसरातील अवैध हातभट्ट्यांवर अशीच कारवाई करण्यात येईल."

- नवनाथ रसाळ, पोलिस उपनिरीक्षक,