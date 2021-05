कोरोना रुग्णसंख्येचा आढावा घेऊन सकारात्मक निर्णय : छगन भुजबळ

नाशिक : नाशिकमधील व्यापारीवर्गाच्या अडचणी लक्षात घेत तसेच करोना(Corona) रुग्णसंख्येचा आढावा घेत व्यापार, उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या(Maharashtra Chamber of Commerce) शिष्टमंडळाला आज (ता.16) दिले. (Positive decision after reviewing the number of corona patients Guardian Minister Chhagan Bhujbal)

उद्योग व्यवसाय आगोदरच अडचणीत

महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. बैठकीत प्रशासनाच्या आदेशानंतर बंद असलेल्या उद्योग व्यवसायांबाबत चर्चा झाली. यावेळी लॉकडाऊनमुळे(Lockdown) शहरातील उद्योग व्यवसाय आगोदरच अडचणीत आपल्याकडे मंडलेचा यांनी पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावेळी विविध व्यापारी संघटनांनी झुम ॲपद्वारे(Zoom work) झालेल्या बैठकीतून मांडलेल्या समस्या त्यांनी भुजबळ यांच्यासमोर मांडल्या.

पालकमंत्र्यांचे आश्वासन

यात प्रामुख्याने व्यापार सुरू करण्याबरोबरच आर्थिक मदत(Financial aid), वीज बिलात सवलत, मालमत्ता कर(Property tax), बॅक कर्जावरील व्याजाची माफी, जीएसटी(GST), आयकर(Income Tax) आदी विविध विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी वार्षिक उलाढालीच्या 10 टक्के रक्कम 3 टक्के दराने व्याजदराने देण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी यासर्व बाबींवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्‍वासन पालकमंत्र्यांनी उपस्थिताना दिले.

बैठकीस मंडलेचा यांच्यासह चेंबरच्या कार्यकारिणीचे सदस्य सचिन शाह, जगदिश आचरा, सुरेश चावला, गिरीष नवसे, महेंद्रभाई पटेल, प्रफुल संचेती, संपत काबरा, संजय पाठक, मेहुल थोरात आदी सहभागी झाले होते.

