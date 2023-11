Nashik ZP News : महात्मा गांधी विद्यामंदिर, आदिवासी सेवा समिती संस्थेत शासकीय नियम डावलून ४० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांच्या विरोधात भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

त्यानंतर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. दुसरीकडे जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांचा माध्यमिकचा पदभार काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, गुन्हा दाखल झालेला असल्याने त्याबाबतचा अहवाल हा प्रशासन शासनाला सादर केला जाणार आहे. (post of secondary education officer will be removed by zp nashik news)

मालेगावमधील महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचालित माध्यमिक शाळांमध्ये २२ शिक्षक, १२ शिपाई व सहा लिपिकांची २०२० भरतीप्रक्रियेतील शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे लेखी तक्रार पालकमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. या तक्रारींच्या आधारे भरतीप्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश शालेय शिक्षण विभागास दिले. चौकशीत भरतीप्रक्रिया राबविताना संस्थेने आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नाही.

जाहिरात प्रसिद्ध न करता भरतीप्रक्रिया करण्यात आली, तसेच भरतीप्रक्रियेचा अवलंब केलेला नसल्याचा ठपका ठेवत कर्मचारी भरतीला संस्थेचे विश्वस्त मंडळ आणि या प्रकरणी तत्कालीन (आताचे विद्यमान) माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचा हलगर्जीपणा जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर गत आठवड्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पाटील वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. रजेचा अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर केलेला आहे.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रशासनाने याबाबत एफआरआयची प्रतसह कागदपत्रांची संबंधित विभागाकडून मागणी केली आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करावा लागतो.

त्यानुसार प्रशासनाकडून हा अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला जाणार आहे. तसेच पाटील यांचा माध्यमिकचा पदभार काढून घेतला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे मागवून तसा प्रस्ताव तयार झाला असल्याचे बोलले जात आहे. मंगळवारी (ता. ७) यावर अंतिम स्वाक्षरी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

४० शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले

भरतीप्रक्रियेत ४० शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंधित विभागातर्फे या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे. दर महिन्याला सादर होणाऱ्या कर्मचारी पगार बिलातून या कर्मचाऱ्यांची नावे देखील वगळण्यात आली आहेत. त्यासाठी या विभागाला अवधी लागल्याने संस्थेतील इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन उशिराने झाल्याचे सांगितले जात आहे.