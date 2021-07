वीजवितरण केंद्रावरच कोसळली वीज! नऊ गावे २४ तासांपासून अंधारात

इगतपुरी (जि. नाशिक) : येथील वीजवितरण केंद्रावरच वीज कोसळल्याने तालुक्याच्या पूर्व भागातील नऊ गावे जवळपास चोविस तासापासून अंधारत आहेत. पूर्व भागातच नव्हे तर तालुक्यात इतर ब-याच ठिकाणी बत्ती गुल झालेली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दरवर्षी पावसाळयात खंडित वीजपुरवठयाचा सामना करावा लागत आहे. दोन दिवसांपूर्वी सायंकाळी सर्वत्र विजा चमकत होत्या. त्यातील एक वीज वाडीव-हे येथील विजवितरण उपकेंद्रातील वीजप्रणालीवर कोसळली. त्यात बरीच जाळपोळ झाल्याने कर्मचा-यांची सर्वत्र एकच धावपळ उडाली होती. उपकेंद्राच्या अंतर्गत असलेल्या गोंदेदुमाला, मुकणे, पाडळी देशमुख, जानोरी, अस्वली स्टेशन, कु-हेगाव, बेलगांव कु-हे, नांदूरवैद्य, नांदगाव बुद्रुक आदी गावांचा तसेच गोंदे औद्योगिक वसाहतीचा वीजपुवठा खंडित झाला होता. (power outage was caused by a lightning at the power distribution center)

ग्राहकांनी वेळेवर शेतीपंपाचे तसेच घरगुती विजेचे बील भरल्यास पावसाळ्यात येणा-या विजेच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणावर दूर होण्यास चालना मिळेल. याबाबत वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उपपकेंद्राचे उपअभियंता धवल आगरकर आणि त्यांची संपूर्ण टीम पहाटेपासून कार्यरत होती. वीजपुरवठा तत्काळ सुरु व्हावा यासाठी वीजवितरणचे कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. भर पावसाळ्यात गावच्या पाणीपुरवठा योजना बंद झाल्या आहेत. नागरिक पिण्यासाठी पावसाचे पाणी वापरत आहेत.

वीज ग्राहकांनी शेतीपंप तसेच घरगुती बिले भरून वीजवितरणला सहकार्य केल्यास अनेक वर्षांपासून जिर्ण झालेल्या वीजतारा, रोहित्र व तसेच इतर कामे करण्यास हातभार लागेल. यामुळे ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सहकार्य मिळेल. सध्या बिघाड झालेली व नादुरुस्त असलेली कामे युद्धपातळीवर करण्यात येत आहेत, मात्र त्यात पावसाचा व्यत्यय येत आहे.

- धवल आगरकर, उपअभियंता, वाडिव-हे वीजकेंद्र.

