Nashik News : मनमाडला ईस्तेमाची सांगता; शांततेसाठी मुस्लिम बांधवांकडून प्रार्थना

By

Nashik News : जगात शांतता नांदावी, सर्वजण सुखाने आनंदाने नांदावे, सर्वांवर प्रेमाची छाया असावी, सर्वांमध्ये एकोप्याची भावना निर्माण व्हावी यासाठी विशेष दुवा करत मनमाडला सुरू असलेल्या ईस्तेमाची सांगता झाली.

दोन दिवस मनमाडसह नांदगाव, लासलगाव व येवला या तालुक्याचा ईस्तेमा मनमाड येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्याची सांगता सुख शांतीच्या प्रार्थनेने करण्यात आली.( prayer from Muslim brothers for peace in manmad nashik news)

रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात इतर कामे करताना जीवन जगताना धर्माची शिकवण अनुसरली पाहिजे. धार्मिक भावनेतून आपण चांगले जीवन जगू शकतो. माणूस म्हणून आपण सर्वांना मदतीचा हात दिला पाहिजे. प्रत्येकाकडे माणूस म्हणून बघितले पाहिजे. माणसाकडे पाहताना त्याची जात धर्म न पाहता केवळ माणुसकीच्या नात्याने स्नेहबंध वाढला पाहिजे.

ही शिकवण प्रत्येक धर्मात असून ती प्रत्येकाने अनुसरली पाहिजे. इस्लाम धर्म हीच शिकवण देतो. यासह इतर धार्मिक शिकवण अनुयायांना देण्यासाठी गेल्या दोन दिवसापासून मनमाड शहरात ईस्तेमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या इस्तेमाला मोठ्या संख्येने मुस्लीम समाज बांधव उपस्थित होते. राज्यातील विविध ठिकाणाहून आलेल्या उलेमानी (धर्मगुरू) धार्मिक शिकवण आणि जीवन जगण्याची पद्धत कशी असली पाहिजे याबाबत धार्मिक प्रवचन दिले.

मनमाड, नांदगाव, लासलगाव व येवला या चारही तालुक्यातील मुस्लीम समाज बांधवांची सुमारे १५ हजारांच्या वर उपस्थिती होती. विविध धर्मगुरूंनी धार्मिक प्रवचनातून धार्मिक शिकवण दिली. इस्तेमाचा शेवट विशेष प्रार्थनेने करण्यात आला. यावेळी दुवा पठण करण्यात आले.

मनमाड येवला रोडवर असलेल्या ट्रेनिंग कॉलेजच्या पुढे असलेल्या मोकळ्या मैदानात या इस्तेमाचे आयोजन करण्यात आले होते. नमाज अदा करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था होती. अडीच लाख लिटर पाण्याची व्यवस्था होईल इतका कृत्रिम तलाव निर्माण करण्यात आला होता.

येथे येणाऱ्या भाविकांना सर्व सोयी उपलब्ध व्हाव्यात याची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली होती. जातीय सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी सर्व धर्मातील नागरिकांनी या इस्तेमाला मदत केली आहे. इस्तेमा व्यवस्थित पार पाडला जावा यासाठी प्रशासनाने व्यवस्था केली होती.