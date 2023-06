Pre Monsoon Rain Damage: येवल्यात घराचे छत कोसळून 2 जखमी

By

Pre Monsoon Rain Damage : मॉन्सून पूर्व पावसाळ्याला आजपासून सुरवात झाली असून पहिल्याच दिवशी आलेल्या प्रचंड वादळाने नागरिकांची एकच तारांबळ उडाली. या वादळात शहरात एका घराचे छत कोसळून दोन जण जखमी झाले आहेत, तर शहरासह ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडले. (Pre Monsoo Rain Damage 2 injured as roof of house collapses in Yeola nashik news)

शेतकऱ्यांसह सर्वांचेच मॉन्सूनच्या आगमनाकडे लक्ष लागलेले आहे. आज प्रथमच कडाक्याच्या तापमानातून बदललेल्या वातावरणाने दिलासा दिला. सकाळी वातावरणात प्रचंड उष्णता होती, मात्र बाराच्या सुमारास अचानकपणे ढगाळ वातावरण होऊन वेगाचा वारा सुरू झाला.

सुमारे १५ ते २० मिनिटे अति प्रचंड वेगाने वारा वाहत होता, अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळण्याची व पत्रे उडण्याचीही धास्ती निर्माण झाली होती. काही ठिकाणी तसे घडले देखील..वादळ शांत झाल्यानंतर हलकासा पाऊस ठिकठिकाणी पडला.

दिवसभर ढगाळ हवामान असल्याने उष्णता कमी होऊन वातावरणात गारवा तयार झाला असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला.

दरम्यान,शहर व तालुक्यात अनेक ठिकाणी वृक्ष जमीनदोस्त झाल्याचा चित्र पाहायला मिळाले तर शहरातील हुडको परिसरातील नीलेश कुशवाह यांच्या घरावर नवीन बांधकामाची भिंत कोसळून घराचे संपूर्ण नुकसान झाले.

नीलेश कुशवाह व त्यांच्या पत्नी जखमी झाल्या. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.