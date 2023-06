By

Nashik Rain Update : जूनच्या शेवटच्या आठ ते दहा दिवसांमध्ये आणि जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातही राज्यात चांगला पाऊस असेल, अशी माहिती पुण्यातील हवामान संशोधन आणि सेवा विभागाचे प्रमुख कृष्णानंद होसाळीकर यांनी दिली होती या काळात देशासाठी चांगली स्थिती निर्माण होईल, असेही ते म्हणाले. (Pre monsoon showers forecast in many parts of Sinnar nashik news)

त्यानुसार जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील दोडी,मरहळ, नांदूर शिंगोटे जवळी आदी गावात पावसाने शनिवारी दुपारी हजेऊ लावल्याने बळीराजाला थोड्या प्रमाणात आनंद झाला आहे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात पाऊस आहे काही भागात हजेरी लावल्याने दिवसभर उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

सध्या पावसाची सरासरी ही मोठ्या प्रमाणावर तुटीची आहे. त्यामुळे पावसाचे पुनरागमन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळेल, असेही होसाळीकर यांनी सांगितले.

एरवी जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात होते. एक किंवा दोन मुसळधार पावसाच्या सरी झाल्या की शेतकरी पेरणीचे काम हाती घेतो. यामुळे जून महिन्यात पेरणी पूर्ण होते. पण यंदा पावसाचे आगमन लांबले आहे. अल निनोचा परिणाम आणि बिपरजॉय चक्रीवादळाचा फटका बसल्यामुळे पावसाच्या आगमनाला दिरंगाई होत आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन हवामान तज्ज्ञांनी केले आहे. पेरणीचा निर्णय जुलै महिन्यात घ्यावा, असेही आवाहन हवामान तज्ज्ञांनी केले आहे. सर्वसाधारणपणे एखाद्या भागात 70 ते 100 मिलिमीटर पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करणे योग्य समजले जाते. यात स्थानिक जमिनीचा कस विचारात घेऊन निर्णय पुढे मागे होतो.

पण यंदा जुलै पर्यंत शेतकऱ्यांनी पेरणीचा निर्णय घेऊ नये. पावसाचा आढावा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पेरणीबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे हवामान तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

मागच्या वर्षी म्हणजेच 2022 मध्ये 11 जून रोजी तर 2021 मध्ये 9 जून रोजी मान्सून मुंबईत दाखल झाला होता. याआधी 2020 मध्ये 14 जून रोजी मान्सून मुंबईत दाखल झाला होता. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार 2001 पासून बघितल्यास फक्त 2009 हे एकच वर्ष आढळते जेव्हा मान्सून खूपच उशिरा म्हणज 21 जून रोजी मुंबईत दाखल झाला होता. नंतर 2016 मध्ये मुंबईत 20 जून मान्सूनचे आगमन झाले होते.