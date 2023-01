Nashik News : दिल्ली येथील सुनयना आर्ट ग्रुपच्या वतीने त्रंबकेश्वर चरणी नृत्यकलेचे सादरीकरण

By

त्रंबकेश्वर (जि. नाशिक) : त्रंबकेश्वर मंदिरात आज सांयकाळी दिल्ली येथील सुनयना आर्ट ग्रुप च्या वतीने पंधरा कलाकारांनी आपली कला त्रंबकेश्वर चरणी सादर केली. यात मार्गदर्शन करणारे व ईतर सहयोगी असा बावीस लोकांचा हा समुह भारतातील विविध राज्यातील नृत्ये भारतातील प्रमुख शहरांसह बारा ज्योतिर्लिंगांच्या ठिकाणी सादर करणार आहेत. (Presentation of dance Art at Trambakeshwar by Sunayana Art Group Delhi Nashik News )

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Eknath Shinde: नव्या वर्षात मुख्यमंत्री जाणार रामलल्लाच्या दर्शनाला; अयोध्या दौऱ्याची ठरली तारीख?

आज त्रंबकेश्वर मंदिरात ते कार्यक्रम सादरीकरण करण्यासाठी आले असतांना त्यांना त्या बाबतीत परवानगी न मिळाल्याने थोड्या काळासाठी त्यांनी आपली कला श्री चरणी सादर केली. या कलाकारांना भारतीय सांस्कृतिक फंडा द्वारा निधी उपलब्ध आहे.

त्रंबकेश्वर देवस्थानचे अधिकारी माचवे व रेशवी जाधव यांनी या सर्वांचा श्रींची प्रतिमा व श्रीफळ देऊन सत्कार केला.

हेही वाचा: Pune Roads : कोथरूड परिसरातील रस्त्याच्या प्रकल्पांना गती द्या; चंद्रकांत पाटील यांचे आदेश