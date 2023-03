Nashik Crime News : पोलिस असल्याची बतावणी करत नांदूरशिंगोटेत 5 तोळे घेऊन चोरटे पसार

नांदूरशिंगोटे (जि. नाशिक) : येथे रामनवमीच्या विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याने सर्वत्र गर्दी असल्याचे दिसून आले. मात्र, याच गर्दीचा फायदा घेऊन नांदूरशिंगोटे येथील श्रीराम मंदिरामध्ये धार्मिक कार्यक्रम चालू असताना काही अज्ञातांनी महिलांवर लक्ष ठेवले.

एका महिलेला पोलिस असल्याची बतावणी करत पाच तोळे सोने घेऊन चोरटे पसार झाल्याची घटना नांदूरशिंगोटेत गुरुवारी (ता. ३०) सकाळी घडली. (Pretending to be policeman thieves took 5 tolas in Nandurshingote Nashik Crime News)

विमल काशिनाथ मुंडे मंदिराच्या बाहेर पडताच मंदिराच्या मागे दोन व्यक्ती दुचाकी घेऊन भेटायला आले. मावशी कुठे चालल्या असे विचारून पाया पडू द्या असे त्यांना सांगितले. सौ. मुंडे यांच्या पाया पडून आम्ही पोलिस आहे मोठे साहेब येत आहे तेव्हा अंगावर एवढी दागिने ठेवू नका ते काढून घ्या असे सांगितले.

त्यांच्यासोबत असलेल्या दुसऱ्यांनी आपल्या गळ्यातील चेन काढून चोरट्यांकडे दिली. सौ. मुंडे यांनी आपल्या गळ्यातील पोत हातातील बांगड्या अंगठी आदी ऐवज सदरच्या चोरट्यांच्या हातात दिला. त्यांनी तेथून दुचाकी घेऊन धूम ठोकली.

दोनच मिनिटाच्या अंतरावर त्यांचे घर असल्यामुळे त्या तेथे पोचल्या. त्यांनी घडलेला प्रकार येथील त्यांच्या मेडिकल दुकानावर सांगितला. या प्रकरणी वावी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.