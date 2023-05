Nashik Crime News: तो नराधम मुलाला भेटण्याच्या बहाण्याने आला अन्...

Nashik Crime News : टाकळी रोड परिसरातील पीडितेचा घटस्फोट झालेला असताना, मुलाला भेटण्याच्या बहाण्याने आलेल्या संशयिताने पीडितेला शिवीगाळ, मारहाण करून बळजबरीने अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला. (pretext of meeting boy ex husband rape on ex wife nashik crime news)

गणेश शाम चाफळकर (३९) असे संशयित नराधमाचे नाव आहे. पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, संशयिताशी पीडितेचा घटस्फोट झालेला आहे. मात्र, त्यांच्याकडे असलेल्या मुलाला भेटण्याच्या बहाण्याने संशयित गेल्या २६ फेब्रुवारी रोजी आला होता.

त्यावेळी त्याने पीडितेला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. त्यानंतर याने पीडितेच्या इच्छेविरोधात बळजबरीने अत्याचार केला. त्यामुळे याप्रकरणी उपनगर पोलिसात मारहाणीसह बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरील गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक सतिश घोटेकर हे करीत आहेत.