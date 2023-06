Free Funeral Scheme : मोफत अंत्यसंस्कार योजनेत एक हजार रुपयांनी दरवाढ!

By

Free Funeral Scheme : महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेल्या मोफत अंत्यसंस्कार योजनेत प्रति मृतदेह दिल्या जाणाऱ्या दरात जवळपास एक हजार रुपयांनी वाढ करण्यास महासभेने मंजुरी दिली आहे.

त्यामुळे यापूर्वी रिंग केलेल्या ठेकेदारांच्या लाभात निर्णय झाल्याचे मानले जात असून, महागाईमुळे काही घटकांमध्ये दरवाढ झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. (Price hike in free funeral scheme by one thousand rupees Nashik News)

शहरात सर्वधर्मियांसाठी मोफत अंत्यसंस्कार योजना राबविली जाते. त्यासाठी ठेकेदार नियुक्त करून प्रति मृतदेह त्यांना ठरवून दिलेली रक्कम अदा केली जाते. मागील मोफत अंत्यसंस्काराचा ठेका जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आला होता.

तीन वर्षांसाठी दिलेल्या ठेक्याची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या मध्ये दहनविधीसाठी एक हजार ८८३ रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता.

परंतु ३६०० ते ३९०० रुपयापर्यंत दर भरण्यात आले. यासाठी ठेकेदारांनी रिंग केल्याचे समोर आले होते. अधिक दर आल्याने ठेकेदारांशी चर्चा केल्यानंतर दोनशे रुपयांपर्यंत दर कमी करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली.

परंतु त्यानंतरही अधिक दर असल्याने फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. फेर निविदा काढल्यानंतर आज झालेल्या महासभेत दरांना मान्यता देण्यात आली. नवीन दरानुसार दोन हजार ७११ रुपयांपर्यंत दर निश्चित करण्यात आला आहे.

पूर्वीच्या दरापेक्षा नऊशे रुपयांनी अधिक दरवाढ आहे. दरम्यान महागाईमुळे दरात वाढ झाल्याची प्रभारी आयुक्त भाग्यश्री बानाईत यांनी माहिती दिली.