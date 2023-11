Nashik News: प्रशासनाकडून पुन्हा भूसंपादनाचा 50 लाखांचा बार; न्यायालय अवमानामुळे रक्कम वर्गचा दावा

Nashik News : अल्पसंख्याक आयोगाच्या निर्णयाचे कारण देत वडाळा स्मशानभुमी तर छोटी पट्टी असल्याचे कारण देत देवळाली डीपी रस्त्यासाठीच्या भूसंपादनाचा बार स्थायी समितीत उडविल्यानंतर आता न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे निमित्त करून पुन्हा एकदा ५० लाखांच्या भूसंपादनाचा बार उडविण्याची तयारी करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागणीनुसार सदर रक्कम वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंधरा दिवसांपूर्वी स्थायी समितीच्या सभेत मागच्या दाराने दोन भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. प्रस्ताव मंजूर करताना प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्‍यक असताना प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्राधान्यक्रम समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (proposal was sent from administration to pay difference amount of Rs 50 lakh for acquisition of land nashik news)

अल्पसंख्याक आयोगाच्या निर्देशाचा आधार घेत वडाळा शिवारातील सर्वे क्रमांक ६३, ६४ व ६५ मधील आरक्षण क्रमांक ३७२ मधील २६,२३५ चौरस मीटर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला.

तर देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक ३१/१ब/३ मधील १२ मीटर डीपी रोडच्या संपादनाचा प्रस्ताव अशाच प्रकारे मंजूर करण्यात आला. प्राधान्यक्रम न ठरविता मागच्या दाराने प्रस्ताव तर मंजूर करण्यात आल्याने प्रशासन संशयात सापडले असतानाच आता नाशिक शिवारातील पांजरपोळच्या जागेचा पन्नास लाख रुपयांचा मोबदला रोख स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल असल्याने त्या अनुषंगाने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पन्नास लाख रुपयांची रक्कम वर्ग करत असल्याचे स्पष्टीकरण भूसंपादन विभागाकडून देण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

नाशिक शिवारातील सर्वे क्रमांक २८८ मध्ये पांजरपोळ संस्थांच्या दोन जागांची मागणी महापालिकेकडून नोंदविण्यात आली. पहिल्या जागेचा मोबदला ३६.४० कोटी, तर दुसऱ्या जागेचा ७०. ८२ कोटी रुपये असा मोबदला निश्‍चित करण्यात आला. दोन्ही प्रकरणांचे प्रत्येकी तीस टक्के रक्कम अनुक्रम १३. ६५ कोटी व २६. ५६ कोटी रुपये महापालिकेने अदा केले.

परंतु सुधारित रक्कम निश्‍चित करताना ३६. ४० कोटींऐवजी १४. ८६, तर दुसऱ्या प्रकरणात ७०. ८२ कोटींऐवजी २५. ८२ कोटी रुपये निश्‍चित करण्यात आली. दोन्ही प्रकरणांच्या एकूण सुधारित ४०. ६८ कोटींपैकी महापालिकेने ४०.२१ कोटी रुपये यापूर्वीच अदा केले आहे. उर्वरित ४७ लाख रुपये व कर असे मिळून जवळपास ५० लाख रुपये अशी फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

"याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात पाच माजी आयुक्तांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्याअनुषंगाने प्रकरणांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार जवळपास ५० लाख रुपये अदा केले जाणार आहे." -हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका.