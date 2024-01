Nashik Crime: सराईत गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई; मध्यवर्ती कारागृहात दोघांची रवानगी

नाशिक : जेलरोड, उपनगर व इंदिरानगर परिसरामध्ये दहशत माजवून नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या दोघा सराईत गुन्हेगारावर आयुक्तांनी स्थानबद्धतेची कारवाई केली.

त्यामुळे त्यांची नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. (Prosecution action against criminals Both sent to Central Jail Nashik Crime)