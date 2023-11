By

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी तसेच मराठ्यांचे कैवारी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी माडसांगवी-शिलापूर टोल नाक्यावर बुधवारी सकाळी सकल मराठा समाजातर्फे रास्ता रोको करण्यात आले. (protest at Madsangvi Shilapur toll booth by Maratha community for reservation nashik news)

राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जरांगे-पाटलांनी बेमुदत उपोषण सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा मागणी जोर धरला असून राज्यभर विविध ठिकाणी तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे.

जरांगे-पाटलांच्या सुरू असलेल्या उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी छत्रपती संभाजी रोड (औरंगाबाद रोड)वरील माडसांगवी-शिलापूर टोल नाक्यावर सकल मराठा समाजाच्या वतीने रास्ता रोको बुधवार (ता.१) रोजी करण्यात आला.

यावेळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मात्र, आडगाव पोलिस वेळीच दाखल होत. आंदोलकांच्या भावना जाणून घेत काही वेळाने वाहतूक सुरळीत केली. यावेळी माडसांगवी, ओढा, शिलापूर, लाखलगाव येथील ग्रामस्थसह महिला देखील उपस्थित होत्या.