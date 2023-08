Nashik Agitation News : स्वातंत्र्यदिनी थेट पाण्याच्या टाकीवरुन तहसीलच्या आवारात 'शोलेस्टाईल' आंदोलन

By

Nashik Agitation News : पोखरी गावात गाव ग्रामपंचायतच्या कारभाराबद्दल वारंवार तक्रारी करू नये करूनही गटविकास अधिकारी व पंचायत समिती प्रशासन लक्ष देत नाही.

पोखरी गावातल्या हलक्या दर्जाच्या कचरा कुंडीसह अन्य विषयाबाबत दर्शन यांनी एप्रिल महिन्यात बिडीओच्या दालनासमोरच उपोषण सुरु केले होते.

तेव्हा देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पूर्तता झाली म्हणून आज झालेल्या शोलेस्टाईल आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच धांदल उडाली. (Protest on Independence Day from water tank in Tehsil premises nashik news)

तहसील आवारात स्वातंत्र्यदिनासाठी विविध खातेप्रमुखांसह बाकीच्या यंत्रणेतील घटकासोबतच संचालनासाठी आलेल्या पोलीस पथकाच्या उपस्थितीतच थेट पाण्याच्या टाकीवर चढून घोषणाबाजी करणाऱ्या दर्शन यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.

मुख्य ध्वजारोहन व पोलीसांचे संचलन झाल्यावर अचानक झालेल्या या अनोख्या आंदोलनामुळे पंचायत समितीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी ताराबंळ उडाली. कशीबशी समजूत काढून आंदोलन करणाऱ्या दर्शन यांना खाली उतरविण्यात पोलीसांना यश आले.

आता पंधरा दिवसाच्या आत कारवाईचे लेखी आश्वासन मिळाले असल्याने बघू कुठली कारवाई होते अशी प्रतिक्रिया दर्शन यांनी दिली.

पोलीस निरीक्षक प्रीतम चौधरी सहाय्यक गट विकास अधिकारी श्री. दळवी यांनी दर्शन यांची समजूत घातली व पंधरा दिवसाच्या आत कारवाई करू असे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन करणाऱ्या दर्शनला खाली उतरविले व तो खाली उतरला आणि यंत्रणेच्या जीवात जीव आला आला असला तरी सध्या प्रशासनातील दप्तर दिरंगाई चा मुद्दा गाजत आहे.

अर्ज फाट्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या यंत्रणेची मात्र स्वातंत्र्यदिनी झालेल्या या शोले स्टाईल आंदोलनामुळे चांगलीच फजिती झाली.