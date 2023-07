PSI Success Story: हॉटेल कुकची लेक झाली 'फौजदार'! सायने गावातील पहिली महिला पोलिस अधिकारी

By

PSI Success Story : परिस्थिती संघर्ष करायला शिकवते. कष्टाची भाकर नवनवीन अनुभव देते. अशाच भाजी- भाकरीच्या कष्टात बापाच्या आयुष्याचे चीज करत लेकीने फौजदार पदाला गवसणी घातली.

सायने बुद्रूक (ता.मालेगाव) येथील शैला बापू पाथरे ही गावातील पहिली महिला पोलिस उपनिरीक्षक बनली आहे. (PSI Success Story Hotel cook daughter shaila Pathre became MPSC PSI First woman police officer of Saine village nashik)

बापू पाथरे गेल्या तीस वर्षांपासून चाळीसगाव फाटा येथे हॉटेलमध्ये स्वयंपाकी (कुक) म्हणून काम करतात. तर आई मोलमजूरी करते. अतिशय कष्टाळू व गरीब अशा कुटुंबातील शैलाच्या यशाने ग्रामस्थांनीही मोठा आनंद झाला आहे.

बालपणापासून शिक्षणाची जिद्द असल्याने शैला पायपीट करून तीन किलोमीटर अंतरावरील गावातील शाळा कशीबशी सहा महिने केली.

गावातच शाळा असलेल्या मामांच्या गावी येसगाव बुद्रूक येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत चौथीपर्यंत शिक्षण घेत पुन्हा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयात सायने येथे दहावीपर्यंत शिक्षण घेऊन ८३ टक्के गुण मिळविले.

यानंतर यशाची चूणूक दाखवत मालेगावात आरबीएच कन्या विद्यालयात बारावीपर्यंत शिक्षण घेऊन ७२ टक्के गुण मिळवले. त्यानंतर मसगा महाविद्यालयात इंग्रजी विषयात पदवी संपादन करून पात्रता चाचणी परीक्षेतून पुणे विद्यापीठात एम.ए.ला प्रवेश मिळवत वसतिगृहात राहून शिक्षण पूर्ण केले.

ग्रामीण मातीतील आई बाबांच्या संघर्षमय परिस्थितीवर मात करण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा देऊन पोलिस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न तिने बघितले. घरची आर्थिक परिस्थिती पाहता पुन्हा मालेगाव गाठून कुठल्याही प्रकारचे क्लासेस न लावता पुण्यातील शैक्षणिक वातावरणाच प्रभाव यामुळे जिद्दीने सलग चार वर्षे केलेल्या अभ्यासाने यशाचा पाठलाग यशस्वी झाल्याचे शैलाने सांगितले.

कुटुंबात एक विवाहित बहिण, मोठाभाऊ लहान भावासह आजोबा, मामा,काका- मावशी, शिक्षक, मित्र- मैत्रीण यांचे पाठबळ या यशाच्या शिखरावर सातत्याने प्रेरक ठरले.

"स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना सातत्य,जिद्द व चिकाटी ठेवली तर यश मिळते. स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले यांचा संघर्ष आदर्शवत आहे. ग्रामीण भागातील सावित्रीच्या लेकींनी बापाच्या कष्टाला न विसरता अभ्यास करावा. अधिकारी बनून समाजाची सेवा करण्याची संधी कृतीतून दाखवून देता येते. मामा-मावशी यांच्याकडे शिक्षण घेतले. माझ्या आई बाबांच्या चेह-यावरचा आनंद हेच यशाचे गमक आहे."

- शैला पाथरे, पोलिस उपनिरीक्षक

"लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशाचा मार्ग सुकर करत शैलाने उत्तुंग भरारी घेतली. शैलाची निवड गावांसाठी अतिशय अभिमानास्पद असुन माळमाथा परिसरातील अनेकांना हा संघर्षमय प्रवास प्रेरणादायी आहे. - अशोक शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते, सायने बुद्रुक