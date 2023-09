By

Congress Jansamvad Yatra : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसतर्फे राज्यभर जनसंवाद यात्रेनिमित्ताने जनसंपर्क काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.

या जनसंवाद यात्रेमध्ये प्रत्येक ब्लॉक व तालुकास्तरावर जनसंवाद यात्रा काढून पक्ष कार्यकर्ते लोकांच्या भेटी घेऊन भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल जनजागृती करत आहे.

याच जनसंवाद यात्रेनिमित्त नाशिक शहर काँग्रेसच्या वतीने बुधवारी (ता. ६) जुने नाशिक येथील चौकमंडी येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. (Public meeting of City Congress today on occasion of Jan Samvad Yatra nashik news)

सभेला पक्षाचे विधिमंडळ नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, अखिल भारतीय काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष खासदार इम्रान प्रतापगडी मार्गदर्शन करणार आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात असलेल्या लोकभावनेचे समर्थन करण्यासाठी व त्यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संवाद साधण्यासाठी प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वात ३ सप्टेंबरपासून लोकसंवाद पदयात्रा सुरू झाल्या आहेत.

उत्तर महाराष्ट्रात विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

शहरातील जनसंवाद यात्रेला सोमवार (ता. ४)पासून पश्चिम विधानसभा क्षेत्रात प्रदेश कार्याध्यक्ष कुणाल पाटील व सहप्रभारी ब्रिज दत्त यांच्या प्रमुख उपस्थितीत यात्रेला प्रारंभ झाला. बुधवारी सायंकाळी थोरात यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा होणार आहे.

सभेला माजी मंत्री शोभा बच्छाव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, जिल्हा प्रभारी डॉ. राजीव वाघमारे, सहभागी ब्रिज किशोर दत्त, जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे, प्रदेश सरचिटणीस राहुल दिवे, प्रदेश प्रवक्त्या डॉ. हेमलता पाटील, अल्पसंख्याकांचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार वजाहत मिर्झा, राष्ट्रीय समन्वयक महाराष्ट्राचे प्रभारी अहमद खान आदी उपस्थित राहणार आहेत.