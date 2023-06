Nashik News: सटाण्यात सकल हिंदू समाजातर्फे जनआक्रोश मोर्चा

By

Nashik News : मालेगाव येथे एका महाविद्यालयात घडलेल्या प्रकाराच्या निषेधार्थ बागलाण तालुक्यातील सकल हिंदू समाजातर्फे शहरात आज गुरुवार (ता.१५) रोजी जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. (Public outrage march by the entire Hindu community in Satane Nashik News)

सकाळी दहाला शहरातील चार फाटा येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास हार अर्पण करून शिवतीर्थापासून तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी सकल हिंदू समाजातर्फे देण्यात आलेल्या घोषणांमुळे शहर दणाणून गेले होते.

शहरातून जाणाऱ्‍या साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावरून काढण्यात आलेल्या या मोर्चात तरुण हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते‌‌.

यावेळी मोर्चेकरी यांच्याकडून मालेगाव येथील घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला.

तहसील आवारात मोर्चा पोचताच अप्पर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती, पोलिस उपअधीक्षक पुष्कराज सूर्यवंशी, तहसीलदार कैलास चावडे, पोलिस निरीक्षक संदीप रणदिवे यांना निवेदन देवून राष्ट्रगीताने मोर्चाची सांगता करण्यात आली.

यावेळी निवेदनात मालेगाव येथील एका महाविद्यालयात झालेल्या कथित कार्यक्रमात तालुक्यातील स्थानिक इसम देखील सहभागी होते.

असे प्रकार राष्ट्रासाठी व भविष्यातील पिढीसाठी घातक असून हा प्रकार निंदनीय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मोर्चात विविध पक्ष संघटना आणि सकल हिंदू समाजातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होते.