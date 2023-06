Nashik ZP News: वेळेत कामे सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई : आशिमा मित्तल

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबवल्या जात असलेल्या जलजीवन मिशनच्या तक्रारींवरून सुरू असलेल्या कामांच्या पडताळणीत कामे सुरू न झालेली, तसेच ठेकेदारांनी सबलेट कामांचे वाटप केल्याचे आढळून आले आहे.

या तक्रारींची मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी गंभीर दखल घेतली असून, कामे वेळेत सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, सबलेट काम वाटपाची चौकशी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Punitive action against contractors who do not start work on time ZP CEO Ashima Mittal Nashik)

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशनच्या योजनांची निविदा प्रक्रिया राबवताना ठराविक ठेकेदारांना मोठ्या संख्येने कामे मिळाली आहेत. तसेच, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणात कामे मिळालेली नाहीत.

त्यातच एकेका ठेकेदाराकडे अनेक कामे असल्यामुळे त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने उपठेकेदारांना ती कामे करण्यास दिली असल्याच्या तक्रारी होत्या. वास्तविक, निविदा नोटिसनुसार कार्यादेश मिळालेल्या ठेकेदारास दुसऱ्या ठेकेदाराची नियुक्ती करता येत नाही.

तरीही इतर ठेकेदार सर्रासपणे कामे करत आहेत. जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अतंर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या तक्रारींचा लोकप्रतिनिधींसह ग्रामस्थांनी पाढा वाचल्यानंतर, मुख्यकार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी कामांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यासाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी तालुकानिहाय दौरे करत पडताळणी केली. यात अनेक बाबी पुढे येऊ लागल्या. प्रामुख्याने कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे वेळेत सुरू झालेली नसल्याचे काही ठिकाणी आढळून आले.

तर, काही ठिकाणी ठेकेदाराने काम घेऊनही अद्याप सुरू केलेले नसल्याचे निदर्शनास आले. एका तालुक्यात तर निविदेतील अटीशर्तीप्रमाणे काम होते किंवा नाही हे बघण्याची जबाबदारी असणारे एक अधिकारी ठेकेदारांकडील अधिकची कामे आपली मुले, नातेवाईक, मित्र यांच्याकडून करवून घेत असल्याचे समोर आले होते.

या पडताळणीचे अहवाल अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. मात्र, जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे सुरू केलेली नसल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आले असल्याचे श्रीमती मित्तल यांनी सांगितले. तसेच, वेळेत कामे सुरू न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत कार्यकारी अभियंत्यांना सूचना केल्या आहेत. तसेच, काही ठिकाणी ठेकेदारांनी उपठेकेदारांची नियुक्ती करून कामे करून घेत असल्याचे दिसून आल्याने याची चौकशी करण्याचे आदेशदेखील विभागाला दिल्याचे श्रीमती मित्तल यांनी सांगितले.