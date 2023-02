Nashik Crime News : लग्नातून 3 लाखांचे सोने चोरीला

नाशिक : नांदूर लिंक रोडवरील एका मंगल कार्यालयात आलेल्या महिलेची पर्स अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केली. पर्समध्ये २ लाख ८३ हजार ५०० रुपयांचे सोन्याच्या दागिन्यांसह रोकड होती. (purse of woman who came to Mangal office on Nandur Link Road was looted by unknown thieves nashik crime news)

सुरेखा संजय जाधव (रा. दामोदर नगर, चेतनानगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, मंगळवारी (ता. ३१) नांदूर लिंक रोडवरील समृद्धी लॉन्स येथे लग्नासाठी आल्या होत्या. रात्री साडेअकराच्या सुमारास त्यांनी त्यांच्याकडील पर्स हॉलमधील एका सोफ्यावर ठेवली असता, पर्स अज्ञात चोरट्याने लंपास केली.

पर्समध्ये १ लाख २० हजारांचे सोन्याचे मंगळसूत्र, ५०० रुपयांचे जोडवी, १ लाख ५० हजाराची रोकड, मोबाईल व १० हजाराचे रोकड असलेले पाकिट असा २ लाख ८३ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक निरीक्षक तोडकर हे पुढील तपास करीत आहेत.

