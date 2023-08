Nagoba Dev Yatra : सव्वा लाख नागोबा देवाच्या दर्शनाला; यात्रेत लाखों रुपयांची उलाढाल

Nagoba Dev Jatra : मखमलाबाद ग्रामस्थांचे ग्रामदैवत नागोबा देवाच्या यात्रेला सुमारे लाख ते सव्वा लाख भक्त भाविकांनी रात्री उशिरापर्यंत नागनागेश्वरी व मनसा मातेच्या दर्शनासाठी एकच गर्दी केली होती.

शहर आणि ग्रामीण परिसरातील भाविकांचा प्रतिसाद लाभला. पंचक्रोशीतील नागरिकांनी यात्रेसाठी हजेरी लावली. यात्रेत लाखों रुपयांची उलाढाल झाली. (quarter of lakh to see Nagoba Dev Jatra Lakhs of rupees turnover in Yatra nashik)

तवली डोंगरावर नागोबा देवाचे जागृतस्थान मानले जाते. प्रथेप्रमाणे दुपारी बारापर्यंत ‘तवा’ ठेवून स्वयंपाक केला जात नाही. दुपारी बारानंतर स्वयंपाकास नागोबा देवतेसाठी पुरणपोळीचा नैवेद्य बनवितात.

सकाळी यात्रेचे मानकरी ग्रामविकास मंडळ सदस्य गंगाधर खोडे, माजी नगरसेवक पुंडलिकराव खोडे यांच्या हस्ते ग्रामदैवत नागोबा व मनसा देवी मंदिराजवळ ध्वज उभारला.

ग्रामविकास मंडळाचे उपाध्यक्ष पंढरीनाथ पिंगळे, सचिव मिलिंद मानकर, पंडित पिंगळे, आबा मुरकुटे, रमेशबाबा काकड, बाबूराव रायकर, भास्कर थोरात, रमेश माळी तसेच, रामदास पिंगळे, मविप्र संचालक रमेश पिंगळे, मखमलाबाद सोसायटीचे संचालक नारायणराव काकड, प्रमोद पालवे, आत्माराम भोर, विक्रम कडाळे, भास्कर तांबे, विनायक बुनगे आदी उपस्थित होते.

सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी रांगा होत्या. नागोबा मंदिरात महिलांनी पुरणपोळी, दुधाचा नैवेद्य दाखवला. यात्रेनिमित्त गावात अनेक माहेरवाशींनी उपस्थित होत्या.

अनेकांनी नवस केला, तर अनेकांनी नवसपूर्तीही केली. यात्रोत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी ग्रामविकास मंडळाचे पदाधिकारी, राज्याचे निवृत्त माहिती संचालक शिवाजीराव मानकर, मदन पिंगळे, माजी नगरसेवक दामोदर मानकर , मविप्र संचालक रमेश पिंगळे, गोकूळ काकड, सेंट्रल गोदावरी संस्थेचे सभापती अनिल काकड, बाळासाहेब पालवे, प्रभाकर पिंगळे आदींसह कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.

यात्रोत्सवात कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून म्हसरूळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक राजू पाचोरकर, सहाय्यक निरीक्षक सुधीर पाटील, विनायक अहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक विठ्ठल माळी, रमेश घडवजे, सहायक उपनिरीक्षक विष्णू हळदे आदींसह कर्मचाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

अमृतवन उद्यानात यात्रेदरम्यान नुकसान होऊ नये, यासाठी उद्यान विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह उद्यानातील कर्मचारी संजय वाघ, दादा वाघ, विलास भोये, अनिल गोडगे, रोहिदास बरफ आदींनी काळजी घेतली.

लहान्यांसह मोठ्यांनी घेतला आनंद

बस स्थानकाकडून तवली डोंगरावरील नागोबा मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर खेळण्यांची दुकान , खाऊची दुकान , सौदर्य प्रसाधने आदी दुकानांनी रस्ते व्यापून गेल्याने रस्ते भरलेले होते.

त्याचप्रमाणे मोठ्या चक्री, रहाट पाळणे, झुला आदी असल्याने बाळगोपाळांसह युवा वर्ग तसेच महिलांनीदेखील आनंद लुटला . युवा वर्गात मोठ्या प्रमाणात उत्साह दिसून आला.