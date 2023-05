Vikhe Patil : लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणेत हवा समन्वय : राधाकृष्ण विखे पाटील

By

Nashik News : ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने काम करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले. (Radhakrishna Vikhe Patil statement about Coordination between people representatives and government systems nashik news)

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवन येथे आज (ता.१३) महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी आपसांतील समन्वयाची गरज प्रतिपादन केली.

बैठकीला आमदार डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, ॲड. राहुल ढिकले, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अप्पर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, मालेगावचे अप्पर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी शासनामार्फत राबविल्या जाणा-या कल्याणकारी योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम १५ जूनपर्यंत राबविला जाणार असल्याचे सांगितले.

तहसीलदार, मंडल अधिकारी यांनी गावपातळीवर जनजागृतीसह विविध आवश्‍यक दाखले व विविध योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. याशिवाय गावपातळीवरील प्रलंबित प्रकरणे पंधरा दिवसांच्या आत निकाली काढावीत, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी महसूल विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या सद्यःस्थितीचे सादरीकरण केले. याशिवाय मुद्रांक शुल्क, भूसंपादन व पशुसंवर्धन विभागांनी केलेल्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले.