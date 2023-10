Nashik Crime: जिल्ह्यातील 32 हातभट्टी दारूअड्ड्यांवर छापे; 25 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल

By

मालेगाव : जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कारवाई केली जात आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील ३२ गावठी दारू हातभट्ट्यांवर पोलिसांनी छापा टाकून आठ लाख नऊ हजारांचे गावठी दारू तयार करण्यासाठी लागणारे रसायन, तयार गावठी दारू व इतर साधनसामग्री जप्त करत नष्ट केली. कारवाईत २५ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. (Raid on 32 distilleries in district case filed against 25 people Nashik Crime)

जिल्ह्यातील मालेगाव तालुका, सटाणा, अभोणा, इगतपुरी, जायखेडा, वाडीवऱ्हे, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा, कळवण, नांदगाव, घोटी आदी ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. जिल्ह्यातील डोंगरदऱ्या, नदी, नालेलगत असलेल्या गावांमध्ये गावठी दारू हातभट्ट्यांवर छापे टाकण्यात आले.

कारवाईत घोटी पोलिस ठाणेच्या हद्दीतील मोराच्या डोंगराच्या पायथ्याशी उमराई माथा परिसरात सर्वाधिक मुद्देमाल मिळून आला.

याठिकाणी विशेष पथकाने छापा घालून २०० लिटरचे ४७ प्लॅस्टिक ड्रम व त्यातील एकूण नऊ हजार ४०० लिटर नवसागर व गूळमिश्रित रसायन, काळ्या गुळाची पावडर असलेल्या १७ गोण्या, १४ गुळाच्या भेल्या, पाच किलो नवसागर असा एकूण चार लाख ९२ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला.

कारवाईत अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्यासह उपअधीक्षक, पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक व पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

जिल्ह्यातील अवैध व्यवसाय हद्दपार करण्यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी खबर हेल्पलाइन सुरू केली आहे.

नागरिकांनी ६२६२ २५ ६३६३ या हेल्पलाइनवर संपर्क साधून आपल्या परिसरात चालणाऱ्या अवैध व्यवसायांची माहिती नाशिक ग्रामीण पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक उमाप यांनी केले.