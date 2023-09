Nashik Crime : शहरातील मुंबई नाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका सोसायटीच्या बाजूला असलेल्या फ्लोअर मिलच्या मागे सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने छापा टाकत.

१५ जुगाऱ्यांना ताब्यात घेत ६२ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. (Raid on gambling den in Mumbai Naka area 62000 worth of valuables seized from 15 gamblers Nashik Crime)

शहर गुन्हेशाखेच्या युनिट एकचे पोलिस अंमलदार विशाल काठे यांना मैथिली धाम हौसिंग सोसायटीच्या बाजूला असलेल्या सीता फ्लोअर मिलच्या मागे संशयित गगन शंकर विधाते व संदीप धनाजी विधाते (दोघे रा. नाशिक) हे जुगार अड्डा चालवित असल्याची खबर मिळाली.

याबाबत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय ढमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचून जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला.

त्यावेळी गगन शंकर विधाते, संदीप धनाजी विधाते, सुदर्शन दत्तू सोनार, तौसिफ इब्राहिम शेख, भास्कर अशोक वडगावकर, प्रफुल्ल प्रकाश पहाडी, अल्लाउददीन रफीक शेख, सागर राजेंद्र ताजणे, रमेश हिरामण बंजारा, रवींद्र सोमनाथ वाघ, जैरुददीन सफीउद्दीन कुरेशी, संदीप इश्वर सूर्यवंशी, ऋषिकेश संतोष जोरवेकर, संजू किसन कृपलानी, किरण बाजीराव साठे (सर्व रा. नाशिक) यांना पोलिसांनी ताब्यात घेत ६२ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल आणि जुगाराचे साहित्य जप्त केले.

याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदरची कामगिरी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर, उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत, हवालदार म्हसदे, नाजिम पठाण, श्री. गायकवाड, जनार्दन सोनवणे, विशाल काठे, विशाल देवरे, प्रशांत मरकड, मुक्तार शेख, राजेश राठोड, समाधान पवार यांनी बजावली.