By

घोटी : खेड (ता. इगतपुरी)जवळील मोराच्या डोंगर परिसरात घोटी पोलिसांनी छापा टाकून तीन लाख ८० हजार रुपयांचे गावठी दारूचे रसायन नष्ट केले. (Raid on village hand furnace in Khed area Chemicals worth 4 lakhs destroyed by Ghoti police Nashik Crime)

पोलिस अधीक्षक शाहजी उमाप, अपर अधीक्षक माधुरी कांगणे, उपअधीक्षक सुनील भामरे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी पहाटे पथकाला कारवाईच्या सूचना दिल्या.

डोंगर परिसरान तीन इसमांनी गावठी दारू बनविण्यासाठी रसायनाचा मोठा साठा केला होता. पोलिसांनी तेथे छापा टाकून ड्रम, लाकडे, टोप आदी सामुग्री असे एकूण तीन लाख ८० हजार रुपयांचे रसायन नष्ट केले.

विशेष म्हणजे याच परिसरात मागील आठवड्यात चाळीस जणांवर जुगारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे हा परिसर पोलिसांच्या लिस्टवर आहे.

परिसरात कोणत्याही अवैध धंदे करणाऱ्याची माहिती असल्यास नागरिकांनी पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांनी केले आहे.

ही कारवाई पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, उपनिरीक्षक सुदर्शन आवारी, हवालदार सतीश शेलार, शिवाजी शिंदे, योगेश यंदे, अनिकेत मोरे यांच्यासह गृहरक्षक दलाच्या जवानांनी केली.