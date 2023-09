सिन्नर : एक ते दीड महिन्याच्या दीर्घ विश्रांतीनंतर सिन्नर तालुक्यात पावसाचे आगमन झाल्याने शेतकरी आनंदित झाला; पण खरिपाची पिके हाताबाहेर गेल्याने या पावसाचा त्यांना काहीच फायदा होणार नाही.

त्यामुळे पाऊस आला; पण पूर्ण खरीपच वाया गेला, अशी स्थिती येथील शेतकऱ्यांची झाली आहे. मुख्यतः पूर्व भागात पिके पावसाअभावी करपली आहेत. (Rain came in Sinnar taluka but Kharif gone Farmers desperate drastic reduction in production nashik)

तालुक्यात जून व जुलैमध्ये झालेल्या रिमझिम पावसाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. ही पिके कशीबशी उगवल्यानंतर ऑगस्ट व सप्टेंबरच्या सुरवातीला पावसाने मोठी दडी मारल्याने पिके वाळायला लागली.

त्यामुळे आता पाऊस झाला असला, तरी या पिकांना त्याचा फारसा फायदा झालेला नाही. सुकलेल्या पिकांपैकी १० ते १५ टक्केच पिके तग धरतील. मात्र, त्यापासून उत्पादन किती येईल, हे सांगणे कठीण आहे.

अनेक शेतकऱ्यांची पिके पूर्णतः हातातून गेली आहेत. यात प्रामुख्याने हलक्या प्रतीच्या जमिनीतील सोयाबीन, घेवडा, मका व कडधान्य ही पिके आहेत.

चांगल्या प्रतीच्या जमिनीतील पिकांनी काही दिवस तग धरला होता; पण ऐन फुलोरावस्थेत पाणी न मिळाल्याने पिकांच्या उत्पादकतेला थेट फटका बसला आहे. त्यामुळे या पावसाचा या पिकांना फारसा फायदा होणार नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

ऑगस्ट व सप्टेंबरच्या सुरवातीलाच पावसाची गरज होती. मात्र, हा कालावधी पूर्णत: कोरडा गेला. सप्टेंबरच्या शेवटी पावसाचे आगमन झाले.

त्याचा खरिपाच्या पिकांना फायदा होणार नसला तरी, नगदी आणि चाऱ्याच्या पिकांना निश्चितपणे फायदा होईल. आणखी काही दिवस पाऊस पडला, तर पाण्याची पातळी वाढेल. त्यानंतरच रब्बीच्या पिकांची पेरणी करणे शक्य होईल.

दरम्यान, मधल्या काळात पाऊस लांबल्याने पिकांची वाढ खुंटली. कीड व रोगांचा प्रादूर्भाव झाला. सोयाबीनची फुले व शेंगा गळण्याचे प्रमाण वाढले. वेळेवर पाऊस नाही आणि हवामानातील अनपेक्षित बदलामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात उत्पादनात कमालीची घट होणार असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

"यंदा खरिपाची पेरणी केल्यानंतर पावसाने दडी मारल्यामुळे पिकांनी सुरवातीपासूनच मान टाकली. यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. आता हरभरा व मका या पिकांवरच पुढचे गणित अवलंबून आहे. पूर्व भागात पिकांचे गणित देव नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असून, पाणी कधी येते याची वाट प्रत्येक शेतकरी बघत आहे."-ज्ञानेश्वर गडाख, शेतकरी, देवपूर