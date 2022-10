By

सिन्नर (जि. नाशिक) : पाच एकर मका पाण्यात, त्यातील बराचसा शेतातच सडला, उर्वरित तीन एकर क्षेत्रातील मका कापणीसाठी ४५ हजारांची मजुरी देऊनही मजूर पाण्यात जायला तयार नाही.... शेजारच्या शेतात डाळिंबाची बहरलेली दीडशे झाडेही पाण्यात.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून या झाडांना वाचवण्यासाठी कमरे इतक्या पाण्यातून जाऊन औषधांची फवारणी करावी लागतेय. तीन लाखांचे उत्पन्न हातातून जाणार आहे. पुढच्या दहा वर्षात या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न अधिक असल्याने सध्याच्या संकटात ती वाचवायची कशी हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. (Rain Crop Damage Maize rotted due to overflowing of dam at sinnar Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: Rain Update : पालखेड परिसरात ढगफुटीसदृश्य पाऊस; वाहनधारकांची ताराबंळ

गावाजवळून वाहणाऱ्या ओढ्यावर शहा रस्त्यालगत असलेल्या भरीतकर मळ्यातील बंधाऱ्यात कधी नव्हे ते पाणी आले. पण या पाण्याचा फुगवटा थेट आजूबाजूंच्या पिकांना कवेत घेऊन गेलाय. लेंडी नाल्याच्या पाण्यामुळे या भागात बहुतांश जमिनी अगोदरच पाण्यात गेल्याने हाताशी आलेला पिकांचा घात झालाय. कालौघात सांडवा गडप झाल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात काठोकाठ भरलेल्या बंधाऱ्यातील जास्तीचे पाणी बाहेर पडू शकले नाही, त्यामुळे लगतच्या गोराने, वैराळ, भरीतकर, रसाळ, काळोखे या वस्त्यांच्या परिसरातील अनेक हेक्टर खरीप पिकांसह फळाबागांना धोका निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांनी लघु पाटबंधारे विभागाकडे बंधाऱ्यातील पाण्याला मार्ग काढून देण्याची विनंती केल्यानंतर वावी शहा रस्त्याच्या कडेने गलांडे वस्ती जवळील नाल्यातून नैसर्गिक मार्गाने पाण्याच्या प्रवाहाला वाट देण्यात आली. मात्र, पुरेशा वेगाने पाणी नाल्यापर्यंत पोहोचत नसल्याने संकट कायम आहे.

बंधाऱ्याचा भराव धोकादायक असून बंधारा फुटून पिंपरवाडीपर्यंत शेकडो हेक्टर जमिनीवरील पिकांना व बांधकामांना देखील धोका उत्पन्न होऊ शकतो असे पाटबंधारे विभागाने कळवूनही परिसरातीलच काही शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे पाणी नैसर्गिक मार्गाने जात नसल्याची चर्चा आहे. बंधाऱ्यातील अतिरिक्त पाण्याला योग्य पद्धतीने मार्ग काढून देऊन जमिनीची व पिकांची नासाडी थांबवावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

"पाण्याच्या प्रवाहाला आडकाठी करणाऱ्यांवर पोलिस कारवाई करण्याची सूचना लपा विभागाने लेखी स्वरूपात ग्रामपंचायतीला केली असून पोलिसांना देखील तसे पत्र दिले आहे. सामंजस्याने सर्वांनी एकत्र बसून मार्ग शोधला तर सर्वांचे नुकसान होणार नाही, बंधारा फुटण्याचा धोका टळू शकतो." - अरुण भरीतकर (माजी ग्रापं सदस्य)

"डाळिंबाची दीडशे झाडांना पाण्याचा वेढा आहे. आणखी दोन आठवड्यांनी तोडणी करायची होती. तीन लाखांचे नुकसान वाचवण्यासाठी नाही तर पुढील दहा वर्षांच्या उत्पन्नासाठी झाडे वाचवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जीव धोक्यात घालून कमरे इतक्या पाण्यातून जाऊन औषधांची फवारणी करावी लागत आहे." - जगन रसाळ, शेतकरी

हेही वाचा: Nashik : निफाड तालुक्यात 21 कुष्ठरुग्ण अन् 20 क्षयरोगी