Nashik Rain News : जिल्ह्यात आजपासून 5 दिवस तुरळक पाऊस

Nashik Rain News : जिल्ह्यात बुधवार (ता. ३०)पासून ३ सप्टेंबरपर्यंत तुरळक ते हलक्या पावसाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (rain in district for 5 days from today nashik rain news)

या अंदाजाच्या आधारे खरीप पिकांसाठी सूक्ष्मसिंचन, आच्छादन, आंतरमशागत (कोळपणी) या पद्धतीचा अवलंब करावा आणि नत्रयुक्त खते, बाष्प कमी करणारे व सूक्ष्मपोषक द्रवांचा वापर करावा, असा सल्ला शेतकऱ्यांना केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी दिला.

पाच दिवसांमध्ये हवामान ढगाळ राहण्याची आणि तापमान किमान ३० ते ३३ व किमान १९ ते २० अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग तासाला ११ ते १३ किलोमीटर असा राहील.