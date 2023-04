Rain Water Harvesting : शहरात भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावत असताना, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मात्र जवळपास पावणे चार लाख मिळकतींपैकी अवघ्या साठ टक्के ईमारतींवरच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. (Rain water harvesting on only 60 percent of buildings in city questions in assembly nashik nmc news)

यासंदर्भात विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात ही आकडेवारी समोर आली आहे. नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणारी तीन धरणे असली, तरी २४ तास पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात बोअरवेल खोदले जात आहेत.

त्याचा परिणाम हवामानावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. नाशिकमध्ये उन्हाळ्यात भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावत असल्याने उष्णतेच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. शहराचा विस्तार होत असताना मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी व पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहीका टाकण्यात आल्या आहेत.

त्यामुळे जमिनीत पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. सिमेंट व काँक्रीटचे रस्ते, तसेच डांबरिकरणानेदेखील जमिनीमध्ये पाणी झिरपण्याची प्रक्रिया कमी झाली आहे. भूजल पातळी खालावत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक महापालिकेने नुकतीच बक्षीस योजना जाहीर केली आहे. शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणाऱ्या इमारती, सोसायटी व बंगल्यांसाठी पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची दयनिय स्थिती

महापालिका हद्दीमध्ये तीनशे चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असलेले हॉस्पिटल, शाळा व महाविद्यालय, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेसला रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक आहे. परंतु, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग फक्त बांधकाम परवानगी घेण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहे.

विधी मंडळात या संदर्भात प्रश्‍न विचारण्यात आला असता, २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जोडण्यात आला. त्यानुसार सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या ५२० ईमारतींपैकी ३९६ इमारतींमध्येच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्यान्वित असल्याचे समोर आले होते.

तर ११८ इमारतींमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याची बाब समोर आली आहे. म्हणजेच जवळपास साठ टक्के ईमारतींमध्येच रेन वॉटर हार्वेस्टींगची व्यवस्था केली आहे.