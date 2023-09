Nashik Rain Update : जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी शनिवारी मेघगर्जना-विजांसह पावसाचा अंदाज

Nashik Rain Update : जिल्ह्यातील काही ठिकाणी शनिवारी (ता. १६) मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाटासह पाऊस होईल, असा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (Rain with thunder and lightning is forecast at some places in district on Saturday nashik news)

याशिवाय बुधवारपासून (ता. १३) शुक्रवारपर्यंत (ता. १५) हलका पाऊस व शनिवारी (ता. १६) आणि रविवारी (ता. १७) मध्यम पाऊस होईल, अशी शक्यता केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आली आहे. या कालावधीत हवामान ढगाळ राहील.

तापमान कमाल ३० ते ३२, तर किमान २० ते २३ अंश सेल्सिअस राहील. वाऱ्याचा वेग तासाला १५ ते २० किलोमीटर राहणार आहे.

हलका ते मध्यम पावसाचा अंदाज लक्षात घेता, पडणाऱ्या पावसाचे पाणी शेतात साठवण्यासाठी उपाय योजना करावी, असा सल्ला शेतकऱ्यांना केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.