Nashik Raj Thackeray : राज ठाकरे घेणार श्री काळारामाचे दर्शन, आरती

Nashik Raj Thackeray : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्री काळाराम मंदिरात दर्शन केल्यानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील दर्शन व आरती केली. आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हेदेखील श्री काळाराम मंदिरात दर्शनाला जाणार आहे.

यासंदर्भात त्यांनी स्वतः माहिती दिली. (Raj Thackeray will take darshan of Shri Kalaram temple and godavari Aarti nashik news)