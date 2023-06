Nashik News : आषाढीला मटण खायचं असल्यास के. चंद्रशेखर रावांनी तेलंगणात जावे : रामदास आठवले

Nashik News : मांसाहार करणं चुकीचे आहे. हा पंढरीचा अपमान करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना आषाढीला मटण खायचं असल्यास त्यांनी तेलंगणामध्ये जावे, असे टीकास्त्र केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज येथे सोडले.

पत्रकारांशी संवाद साधताना श्री. आठवले यांनी तेलंगणामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि तेलगू देशम पार्टी एकत्र येऊन के. चंद्रशेखर राव यांची सत्ता घालविण्याचा प्रयत्न असल्याचेही स्पष्ट केले.(Ramdas Athawale Say If Ashadhi wants to eat mutton K.Chandrasekhar Rao should go to Telangana Attempt to insult Pandhari Nashik News)

पंढरीच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात दर्शन घेण्याचा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना अधिकार आहे. मात्र त्यांच्या पक्षाचा महाराष्ट्रात फारसा फरक पडणार नाही, असे सांगत श्री. आठवले यांनी विरोधकांकडून होणाऱ्या भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष भाजपची ‘बी टीम’ असल्याच्या आरोपाचा इन्कार केला. लोकशाहीत प्रत्येकाला भूमिका आणि अधिकार आहे. तो त्यांचा स्वतंत्र पक्ष आहे. त्यामुळे ‘बी टीम’ आहे, असे म्हणता येणार नाही, असाही निर्वाळा श्री. आठवले यांनी दिला.

औरंगजेबाला नाही पाठिंबा

माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना श्री. आठवले म्हणाले, की राज्यात कुठेही दंगली झाल्या नाहीत. हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली नाही. पोलिस आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात वाद झाला. त्यामुळे श्री. आंबेडकर म्हणत असतील की दंगा थांबला, ते बरोबर नाही. दंगा झाला नाही. तसेच आंबेडकरी चळवळ मुस्लिमांना पाठिंबा देणारी आहे. मात्र औरंगजेबाला पाठिंबा देणारी नाही.

त्यांनी मुस्लिम समाजाची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. त्यास आमचा विरोध आहे. उलटपक्षी आमचं सरकार मुस्लिम समाजासाठी कामे करत आहे. नागरिकांचे संरक्षण करणे, ही आमची जबाबदारी आहे. शिवाय विरोधकांनी एकत्र यावे. त्यांना शुभेच्छा आहेत.

इजिप्तमध्ये भेट दिली असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुस्लिमविरोधी नाहीत, अशी भावना तयार झाली. श्री. मोदी हे जगातील क्रमांक एकचे लोकप्रिय नेते आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी कितीही कांगावा केला तरीही एनडीएचे सरकार पुन्हा येईल. २०२४ मधील निवडणुकीत आम्ही ३५० हून अधिक जागा जिंकू.

मंत्रिमंडळ विस्तारात मिळावे स्थान

भाजपकडून मित्रपक्षांना सत्तेत डावले जात असल्याचा आरोप होत आहे. या मित्रपक्षांच्या आरोपाविषयी काय सांगाल? या पत्रकारांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना श्री. आठवले म्हणाले, की भारतीय जनता पक्ष मित्रपक्षांना सोबत घेऊन जात आहे. एनडीएच्या सर्वक्षीय बैठकींसाठी आम्हाला बोलवले जाते.

मात्र महाराष्ट्रात बैठकी होत नाहीत. म्हणून डावलले जाते, असे म्हणता येत नाही. भाजपने महाराष्ट्रात बैठकी घेऊन मित्रपक्षांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात रिपब्लिकन पक्षाला (आठवले गट) एक मंत्रिपद देणार, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या विस्तार लवकर करावा आणि आमच्यासह मित्रपक्षांना त्यासह महामंडळ व शासकीय समित्यांमध्ये स्थान द्यावे. यासंबंधाने श्री. फडणवीस यांच्याशी माझे बोलणे झाले आहे. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर मित्रपक्षांना बैठकींना बोलवावे. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकीत आम्हाला सोबत ठेवावे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रामदास आठवले म्हणालेत...

- गोमांस होते का, याची तपासणी करावी. त्याची संपूर्ण चौकशी करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. संशयितांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे.

- दलित पँथरला पन्नास वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त सुवर्ण महोत्सव १० जुलैला नाशिकमध्ये होईल. अनेकांचे मत आहे, की दलित पँथर संघटन पुन्हा सुरू व्हावे. याबाबत आम्ही लवकर निर्णय घेऊ.

भुजबळांना रिपब्लिकन पक्षाचे निमंत्रण

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या पाठीमागे ताकदीने उभे राहिले. श्री. भुजबळ हे लढाऊ नेते आहेत. त्यामुळे पक्षामध्ये मराठा समाजासह इतर समाजाला सामावून घेण्यासंबंधी श्री. भुजबळ यांनी मांडलेली भूमिका रास्त आहे. श्री. भुजबळ यांनी अन्याय होत असल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडावे आणि रिपब्लिकन पक्षामध्ये (आठवले गट) यावे, असे माझे निमंत्रण आहे, असेही श्री. आठवले यांनी सांगितले.