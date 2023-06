Nashik Crime: शहरात टोळक्यांकडून राजरोसपणे मारहाण; 4 घटनांमध्ये गुन्हे दाखल

By

Nashik Crime : शहर पोलीस आयुक्तालय हद्दीमध्ये पोलीस ठाणेनिहाय दिवस-रात्रीची गस्ती पथकांची गस्त असतानाही शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये टोळक्यांकडून मारहाण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

यातील म्हसरुळ हद्दीत तर जमावानेच एकास बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे पोलिसांची गस्ती पथके आहेत की नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे. तर टोळक्यांकडून परिसरात दहशत पसरविली जात असल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे. (Rampant beatings by gangs in city Cases registered in 4 cases Nashik Crime)

पेठरोडवर कुरापत काढून जमावाने एकाला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. इश्वर बेंडकुळे, इश्वरचे वडील, ट्रॅक्टर चालक व त्याचे १०-१२ साथीदारांविरोधात म्हसरुळ पोलिसात मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

निरंजन बालकृष्ण सावंत ( रा. आकृती रो हाऊस, कलानगर, मेरी) या युवकाच्या फिर्यादीनुसार, संशयितांनी मागील भांडणांची कुरापत काढून संगनमताने जमाव जमवून गेल्या रविवारी (ता. १८) रात्री दहा वाजेच्या सुमारास पेठरोडवरील भारत पेट्रोल पंपाजवळ सावंत यास शिवीगाळ, दमदाटी करीत लाकडी बॅट, दांडे, सायलेंसर व काहीतरी हत्याराने बेदम मारहाण करून जखमी केले. उपनिरीक्षक आर.जी. घडवजे हे तपास करीत आहेत.

सहवास नगर येथील सार्वजनिक शौचालयाजवळ कुरापत काढून तिघांनी एकाला लोखंडी रॉडने मारून दुखापत केली. आकाश दिलीप गांगुर्डे (१८), प्रकाश दिलीप गांगुर्डे (२१), भीमाबाई दिलीप गांगुर्डे (४७, सर्व रा. सहवासनगर) अशी संशयितांची नावे आहेत.

सनी सुधाकर माळी (रा. एलआयसी ऑफिसजवळ, सहवास नगर, गडकरी चौक) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या सोमवारी (ता. १९) सकाळी संशयितांनी मागील भांडणाची कुरापत काढून माळी यास शिवीगाळ करीत काहीतरी हत्याराने व लोखंडी रॉडने मारून दुखापत केली. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

भोसला स्कुलच्या जवळ असलेल्या संत कबीरनगरमध्ये संशयितांनी रिक्षाची काच फोडून दोघांना मारहाण केली. ऋतिक मुंडे (रा. संत कबीरनगर) व त्याच्या दोन साथीदारांविरोधात गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अमोल कचरू बुधर (रा. आनंदवल्ली गाव) या युवकाच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या रविवारी (ता. १८) रात्री साडेअकरा वाजता अमोल व त्याचा मित्र भोसल स्कुलच्या गेटजवळ असताना संशयितांनी संगनमत करून रिक्षाची काच फोडून अमोल व त्याच्या मित्राला शिवीगाळ, दमदाटी करीत लाकडी दांडका व धारदार हत्यारांनी मारून जखमी केले. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नाशिकरोड परिसरातील सुभाष रोड येथे तिघांनी एकाला मारहाण केली. प्रितम नेवडे (रा. द्वारकानगर, जेलरोड), आकाश नेवडे (रा.जय भवानी रोड), विजू कांगोने (रा. नवरंग कॉलनी, जेलरोड) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

विकास रामू यादव (रा. जॅकीनगर, औरंगाबादरोड, नांदूरनाका) या युवकाच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या सोमवारी (ता. १९) संशयितांनी संगनमत करून सुभाषरोडवरील भारती मठ येथे विकास यास शिवीगाळ करीत दगडाने मारून दुखापत केली. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.