Nashik Crime: लग्नाचे आमिष दाखवून युवतीवर बलात्कार; संशयिताला पोलिसांकडून अटक

Nashik Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून एकाने मुंबईच्या तरूणीवर वारंवार बलात्कार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संशयितास अटक करण्यात आली आहे.

जुर्गन मॅक्सवेल रोझ (२७, रा. हरिओम फेज- २, पांडवनगरी, इंदिरानगर) असे संशयिताचे नाव आहे. (Rape of young woman by luring her for marriage Suspect arrested by police Nashik Crime)

पीडितेच्या फिर्यादीनुसार, जानेवारी २०२३ मध्ये पी.िडता नवी मुंबई येथे एका खासगी कंपनीत काम करीत असतांना संशयिताशी ओळख झाली. दोघांच्या या ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले. कंपनी बंद पडल्यानंतर, पिडीतेने दुसऱ्या कंपनीत वर्क फॉर्म काम सुरू केले.

त्या दरम्यान तिच्या आई वडिलांचे आणि तिचे वाद झाल्याने तिला संशयिताने नाशिकला येवून वर्क फॉर्म होमचे काम करण्यास सांगितले. त्यामुळे पिडीता मार्च महिन्यात घरात कुणालाही काही एक न सांगता नाशिकला आली.

संशयितासमवेत राहत असतांना त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार बलात्कार केल्याचे पिडीतेने तक्रारीत म्हटले आहे. पिडीतेने लग्नाचा तगादा लावला असता त्याने नकार दिल्याने तिने पोलिसात धाव घेतली. अधिक तपास उपनिरीक्षक मनिषा शिंदे करीत आहेत.