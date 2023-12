Nashik: कांदा भाव घसरणीच्या निषेधार्थ मनमाड अन् झोडग्यात रास्ता-रोको; ‘नाफेड'सह NCCFने थेट खरेदीची मागणी

मनमाड/झोडगे : मनमाड (ता. नांदगाव) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आणि झोडगे (ता. मालेगाव) येथील उपबाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता. १३) कांदा लिलाव सुरू होताच, भावात घसरण झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले.

रास्ता-रोको आंदोलन केले. तसेच बाजार समितीसमोर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला होता. (Rasta roko in Manmad and Zodgya to protest fall in onion prices NCCF calls for direct procurement with NAFED Nashik)