Nashik News: सिन्नरमधील रेशन दुकाने 3 दिवस बंद! सोमवारी नागपूरला मोर्चा; तहसीलदारांना निवेदन

सिन्नर : राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार संघातर्फे राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्यासंदर्भात येत्या सोमवारी (ता. ११) नागपूर विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाने रविवार (ता. १० ते मंगळवार (ता. १२)दरम्यान बंद राहतील, असे निवेदन सिन्नर तालुका धान्य दुकानदार संघटनेने तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख यांना दिले. (Ration shops in Sinner closed for 3 days March to Nagpur on Monday Statement to Tehsildars Nashik News)