साल्हेर : बागलाण तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दूधमाळ येथील शाळेत घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बागलाण पंचायत समिती शिक्षण विभागातर्फे शिक्षकांना तंबी वजा इशारा देण्यात आला आहे.

बागलाण तालुक्यामध्ये अनेक शाळांमध्ये शिक्षक वेळेवर येत नाही, शिक्षक दारू पिऊन येतात, शाळेत हजर राहत नाही अशा अनेक तक्रारी गावपातळीवरून आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘त्या’ शिक्षकांच्या प्रतापामुळे बागलाण पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी चित्रा देवरे यांनी बागलाण तालुक्यातील सर्वच जिल्हा परिषद शाळेतील केंद्रप्रमुख मुख्याध्यापक शिक्षकांना शिस्तीबद्दल पत्रक काढले आहे, त्यामुळे बागलाण तालुक्यातील शिक्षकांना या पत्राचा धाक बसतो की नाही याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून आहे. (Reach school on time dont go drunk Group Education Officers letter to all schools after Dudhmal incident Nashik)

बागलाण तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद गटातील जिल्हा परिषद शाळांमधील केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, शिक्षकांना हे पत्र देण्यातआले आहे.

त्यानुसार दुधमाळ जिल्हा परिषद शाळेमध्ये झालेल्या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या जिल्हा परिषद शाळेत एखादा शिक्षक शाळेत सतत विनापरवानगी गैरहजर राहणे, शाळेत सतत उशिरा येणे, उशिरा येऊन स्वाक्षरी करून निघून जाणे,

शाळेत येताना मद्यपान करून येणे, शाळेत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण सुरक्षेबाबत एखाद्या शिक्षकाकडून इजा पोहोचत असेल असे निदर्शनास आल्यास मुख्याध्यापकांनी आपले केंद्रप्रमुख, बिटविस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारींना त्वरित संबंधित विषयाची माहिती अवगत करावी.

अशाप्रसंगी आपली ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. कारण अशा घटना आपल्या तालुक्यात पुन्हा घडवून येणार नाहीत याबाबत सर्वांनी दक्षता घ्यावी.

तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद गटातील सर्व जिल्हा परिषद शाळेमध्ये विशाखा समितीची त्वरित पूनर्रचना करावी व विशाखा समितीच्या नियमित सभा घेण्यात याव्या असे गटशिक्षणाधिकारी देवरे यांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.

रजेच्या अर्जाचा सावळागोंधळ

बागलाणच्या पश्चिमेकडील आदिवासी पट्ट्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा अनेकदा बंदच दिसतात. शिक्षक वेळेवर येत नाही. अनेक वेळा शाळा बंद दिसल्यावर चौकशी केली असता शिक्षक मिटींगला गेलेले आहेत, त्यामुळे शाळा बंद आहे असे सांगण्यात येते.

वर्ग चार शिक्षक एक अशी स्थिती सध्या पश्चिम पट्ट्यात आहे, त्यामुळे शिक्षकांच्या वरचा अतिरिक्त भार कमी करावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. एखाद्या शिक्षकाला घरी काही काम असेल तर तो शिक्षक रजा अर्ज शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे देऊन जातो.

त्या कालावधीत जर कुणी अधिकारी शाळेवर आलेच नाही तर दुसऱ्या दिवशी तो रजा अर्ज फाडून डब्यात टाकला जातो, असा प्रकार सर्रास सुरू आहे