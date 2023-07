NCP News : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाल्यावर पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी येवला येथे सभा घेत पक्ष सोडून गेलेल्या विरोधात रणशिंग फुंकल्यावर आता, शरद पवार यांनी जिल्ह्यातील पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी पक्षाच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घेतले आहे.

शहरासह जिल्ह्यातील काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी मुंबईत शरद पवार यांनी ‘वन टू वन’ चर्चा केली. पक्षाच्या पुनर्बांधणीसाठी तालुकानिहाय दौरे करून बैठका घेण्याचे निर्देश पवार यांनी दिले.

त्यानुसार गुरुवार (ता. १३)पासून त्र्यंबकेश्वर तालुक्यापासून या दौऱ्यास सुरवात होणार आहे. (Reconstruction of NCP in district Sharad Pawar had one to one interaction with office bearers maharashtra politics nashik)

राष्ट्रवादी पक्षात फूट पडल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य आठ आमदारांनी भाजप सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पक्षांतर्गत शरद पवार व अजित पवार गट तयार झाले आहेत.

मुंबईत झालेल्या बैठकीनंतर शरद पवार यांनी राज्य दौऱ्याची घोषणा करीत राज्यातील पहिली सभा छगन भुजबळ यांचा बालेकिल्ला असलेल्या येवल्यात घेतली. या सभेला नाशिक जिल्ह्याने भरभरून प्रतिसाद दिल्यावर, शरद पवार यांनी आता नाशिक जिल्ह्यातील पक्ष संघटनेत लक्ष घातले आहे.

जिल्हा दौऱ्यात पवार यांनी जिल्हाभरातील सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची यादी जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, गजानन शेलार यांच्याकडून मागविली होती. या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना मुंबईत पाचारण करीत शरद पवार यांनी त्यांच्याशी ‘वन टू वन’ चर्चा केली.

कोणत्या तालुक्यातील किती पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते अजित पवारांसोबत गेले आहेत, याचा आढावाही शरद पवार यांनी घेतला. झालेल्या चर्चेत प्रामुख्याने पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर देण्यास प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी निर्देश दिले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अजित पवार गटाबरोबर गेलेल्यांना सोडून देत, उर्वरित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन बैठका घ्या. गळती झालेल्या ठिकाणी नव्याने नियुक्त्या करण्यात याव्यात, संघटनेच्या विविध सेलच्या कार्यकारिणी तयार कराव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ज्येष्ठ नेते श्रीराम शेटे, जिल्हाध्यक्ष आव्हाड, गजानन शेलार आदी प्रमुख पदाधिऱ्यांबरोबर राहून पक्षाची बांधणी करा, त्यासाठी तालुकानिहाय दौरे करण्याचे आदेशही श्री. पवार यांनी या वेळी दिले. दौरे झाल्यावर आढावा घेऊन नवीन नियुक्त्याही करण्याचे संकेत या वेळी प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी दिले.

"मुंबईत शरद पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांशी ‘वन टू वन’ चर्चा केली. पवार यांच्या आदेशान्वये तालुकानिहाय दौऱ्यांचे आयोजन केले असून, गुरुवारी (ता. १३) त्र्यंबकेश्वर येथून दौऱ्यास प्रारंभ होईल. यात बैठका घेऊन पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला जाईल. संपूर्ण दौरे झाल्यावर अहवाल प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांना सादर केला जाईल."

- कोंडाजीमामा आव्हाड, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस