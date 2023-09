Nashik News : आर्थिक वर्षात एक हजारापेक्षा कमी मनुष्य दिवसाच्या कामांची अंमलबजावणी होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्य सरकारने अशा ग्रामपंचायतींत एक वर्षासाठी अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्याचे धोरण स्वीकारले.

त्याचा विपर्यास करीत काही ग्रामपंचायतींमध्ये सरसकट अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती केल्याची बाब सरकारच्या नजरेतून सुटली नाही. (Recruitment of additional Gram Rojgar Sevaks in Sarskat Gram Panchayats Approval of appointment in 2 types of Gram Panchayats nashik)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना १ एप्रिल २००८ पासून राज्यात लागू करण्यात आली. मनरेगा कायद्यांतर्गत एकूण खर्च निधीपैकी किमान ५० टक्के निधी ग्रामपंचायतीतर्फे कामांवर खर्च करणे आवश्‍यक आहे.

मनरेगा आणि इतर विभागांच्या कामांच्या अभिसरणातून राज्यात कामांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, काही ग्रामपंचायतींमध्ये कमी मनुष्य दिवसाची कामे होताहेत.

त्यामुळे अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाने केलेल्या कामाचे मानधन त्याच्या मनुष्य दिवस कामाशी निगडित असल्याने तो प्रयत्न करेल आणि अधिक मनुष्य दिवस कामांची निर्मिती होईल, अशी भूमिका सरकारची होती.

आता एक हजारपेक्षा कमी मनुष्य दिवस होतात अथवा ज्या ग्रामपंचायतीत ५० हजार मनुष्य दिवसापेक्षा अधिक मनुष्य दिवस कामे होतात, अशा दोन प्रकारच्या ग्रामपंचायतींत अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्यास सरकारने अनुकुलता दर्शवली.

या व्यतिरिक्त नियुक्ती असल्यास ती अवैध समजण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. ग्रामपंचायतीत ग्रामरोजगार सेवकांबाबत ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयावर कार्यवाही करण्यापूर्वी ग्रामरोजगार सेवकास ‘मनरेगा’च्या जिल्हा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.