निधी देण्यास Smart City कंपनीचा नकार; शिल्लक रकमेवर इमले बांधणाऱ्या NMCच्या मनसुब्यावर पाणी!

नाशिक : तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने खर्च भागविण्यासाठी स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनकडे शिल्लक असलेला निधी महापालिकेकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न होत असताना मार्चअखेर स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत संपुष्टात येणार असली तरी कंपनीचे कार्यालय सुरूच राहणार आहे.

त्याअनुषंगाने कंपनीमार्फत निधी परत केला जाणार नाही. त्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीच्या बँक खात्याच्या शिल्लक रकमेवर इमले बांधणाऱ्या महापालिकेच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले जाणार आहे. (Refusal of Smart City Company to provide funds to NMC nashik news)

स्मार्टसिटी कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास कोटी रुपये, असे एकूण प्रत्येकी अडीचशे कोटी रुपये स्मार्टसिटी कंपनीकडे वर्ग करण्यात आले. महापालिकेने पाचशे कोटी रुपये वर्ग केले आहे.

असे एकूण जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा निधी स्मार्टसिटी कंपनीकडे पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी देण्यात आले. स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत जवळपास ५२ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते.

गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी ट्रश स्किमर खरेदी, गोदावरी नदीपात्रातील गाळ काढणे, गोदावरी तीरावर मलवाहिन्या टाकणे, गोदा सुशोभीकरण, पायाभूत सुविधा, नदी पुनरुज्जीवन, घाट सुशोभीकरण, होळकर पुलाजवळ छत्रपती संभाजी उद्यानाची निर्मिती, गोदा पार्क, गोदा वॉक, घाट क्षेत्रातील सुशोभीकरण, होळकर पुलाजवळ यांत्रिकी गेट बसविणे आदी कामे प्रगतिपथावर आहे.

तर, कालिदास कलामंदिर सुशोभीकरण, स्मार्ट रस्ता, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण आदी कामे पूर्ण झाली असून सायकल शेअरिग उपक्रम, पार्किंग आदी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच गुंडाळण्यात आले.

उत्पन्नाची साधने शोधल्यास कंपनी सुरू

आता स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत मार्च अखेरीस संपुष्टात येत आहे. त्यापूर्वी प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न आहे. मार्च महिन्यात मुदत संपुष्टात आली तरी प्रकल्पांचे काम सुरू राहणार आहे.

त्याचबरोबर स्मार्टसिटी कंपनी बंद करण्याऐवजी स्वतःचे उत्पन्नाची साधने शोधल्यास कंपनी सुरू ठेवता येणार आहे. त्याअनुषंगाने कंपनीकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. दुसरीकडे कंपनीचे कामकाज बंद होणार असल्याने कंपनीकडे असलेला निधी महापालिकेकडे वळविण्याची मागणी होत आहे.

पेठ रोडसाठी हवाय निधी

पेठ रोड मार्गे महापालिका हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर तवली फाटा ते महापालिकेच्या कमानीपर्यंत जवळपास चार किलोमीटर रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. काँक्रिटचा रस्ता तयार करण्यासाठी ७१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीच्या बँक खात्यात असलेला महापालिकेचा निधी वर्ग करावा, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. परंतु, नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीच्या कार्यालयास मोफत सल्ला देण्याबरोबरच प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम होणार असल्याने कंपनीकडे शिल्लक असलेला निधी दिला जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण कंपनीकडून देण्यात आले आहे.

"स्मार्टसिटी कंपनीचे कामकाज मुदत संपल्यानंतरही सुरूच राहणार आहे. कंपनीला प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन प्रकल्पनिहाय करण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनीकडे निधी शिल्लक नाही." - सुमंत मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्टसिटी कंपनी.

