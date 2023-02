Nashik News: मिलिटरी संरक्षक भिंतीजवळील मिळकतींना दिलासा; संरक्षण मंत्रालयाचे तिन्ही दलांना पत्र

नाशिक : २०१७ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण विभागाच्या भिंतीला लागून ५०० मीटर अंतरावरील मिळकतीबाबत नियम तयार केल्याने हजारो मिळकती बाधित झाल्या. मात्र, आता संरक्षण मंत्रालयानेच तिन्ही दलांना पत्र पाठवून शून्य ते ५० मीटर वगळता त्यापुढे मिळकत बांधण्यासंदर्भात शिथिलतेच्या सूचना दिल्याचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

त्यामुळे मिळकतधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडून महापालिकेला असे कुठलेही पत्र प्राप्त झाले नसल्याचा स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. (Relief to income in military protective wall Ministry of Defence letter to all three forces Nashik News nashik news)

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये आर्टिलरी सेंटरचा जवळपास निम्मा भाग आहे. नागरीकरणामुळे शहराचा विस्तार वाढत आहे. शहराच्या मध्यभागी आर्टिलरी सेंटरचा भाग येत असल्याने संरक्षक भिंतीपासून ठराविक अंतर सोडल्यास मोठ्या इमारती झाल्या आहेत.

विशेष करून देवळाली, वडाळा व पाथर्डी शिवारात आर्टिलरी सेंटरची संरक्षक भिंत आहे. त्याचप्रमाणे म्हसरूळ शिवारात एअरफोर्स रडार स्टेशन आहे. या भागात संरक्षक भिंतीपर्यंत मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.

अशीच परिस्थिती राज्यातील इतर शहरातील आर्टिलरी सेंटरच्या बाबतीतदेखील आढळून येते. संरक्षण मंत्रालयाने २०१७ मध्ये एक पत्र काढून संरक्षण विभागाच्या संरक्षित भिंतीपासून शून्य ते पाचशे मीटर अंतराच्या आत बांधकामे करण्याचे नियम घालून दिले.

संरक्षक भिंतीच्या शून्य ते शंभर मीटर अंतरात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मज्जाव करण्यात आला, तर त्यापुढे १०० ते ३०० व ३०० ते ५०० असे इमारत उंचीचे निर्बंध घालण्यात आले. त्यामुळे नाशिक शहरातील शेकडो इमारती बाधित झाल्या. गांधीनगर, उपनगर भागात रनिंग झोन आहे.

येथे चार मजल्याच्या वर इमारत बांधण्यास परवानगी नाही. केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाने काढलेल्या पत्रकात इमारतींवर निर्बंध आले. तेव्हापासून केंद्र सरकारकडे पत्र मागे घेण्यासाठी लोकप्रतिधींद्वारे पाठपुरावा सुरू आहे.

नियमात बदल

केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने तीनही दलांना पत्र काढले असून, संरक्षण विभागाच्या संरक्षक भिंतीपासून शून्य ते ५० मीटर या क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

पन्नास ते दीडशे मीटर हद्दीपर्यंत पंधरा मीटर तर त्यापुढे राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे इमारत बांधण्यास हरकत नसावी. असे पत्र दिल्याचे सोशल मीडियावरून व्हायरल होत आहे. परंतु, महापालिकेकडून देवळाली छावणी बोर्डाकडून असे कुठल्याही प्रकारचे लेखी आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

"आर्टिलरी सेंटरच्या संरक्षण भिंतीपासून जवळ असलेल्या मिळकती संदर्भात निर्णय झाल्याचे ऐकिवात असले तरी या संदर्भात कुठलेही लेखी आदेश नाही."

- संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता, नाशिक महापालिका.

