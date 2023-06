Summer Temperature Drop : तापमान घसरल्याने मालेगावकरांना दिलासा

By

Summer Temperature Drop : कसमादे परिसरात झालेला मॉन्सूनपूर्व पाऊस, आणि तीन दिवसापासून बरसणाऱ्या मृगाच्या सरी, वादळी वारा यामुळे तापमानात घट होऊन वातावरणात गारवा वाढला आहे.

मे महिन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात व जुनच्या प्रारंभी उकाड्याने हैराण झालेल्या मालेगावकरांना तापमान घसरल्याने दिलासा मिळाला आहे. (Relief to Malegaon residents due to drop in summer temperature nashik)

उकाडा काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी सततच्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे शहरवासीय हैराण झाले आहेत. शहरात मे च्या अखेरच्या टप्प्यात तापमानाचा पारा ४३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोचला होता. ५ जूननंतर तापमानात मोठी घसरण झाली असून तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या खाली आला आहे.

मालेगाव पॉवर सप्लाय कंपनीने मॉन्सूनपूर्व सर्व कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत. पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडित होणार नाही यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशी अपेक्षा शहरवासीयांनी व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वादळी वाऱ्यामुळे वीजपुरठ्यात व्यत्यय निर्माण होत आहे. मॉन्सूनपूर्व वीज वाहिन्यांना अडथळा ठरणाऱ्या झाडांची छाटणी पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. संगमेश्‍वर, साठफुटी रोड, कॅम्प, स्टेट बँक चौक, सटाणा नाका, कलेक्टर पट्टा, नववसाहत यासह विविध भागात झाडांच्या फांद्या कोसळल्याने वीजपुरवठ्यात अडचणी येत आहेत.

वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर दुरुस्तीची कामे तातडीने मार्गी लागणे आवश्‍यक आहे. मुळातच पूर्व भागात खासगी कंपनीविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. यातच शहरात विविध भागात टप्प्या टप्प्याने व एक दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो.

ऐन पाणीपुरवठ्याच्या वेळेला वीजपुरवठा खंडित झाल्यास पाण्याची चणचण निर्माण होते. पश्‍चिम भागातही सातत्याने पाणीपुरवठा होण्याच्या वेळेला वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. यासाठी नियोजन व उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.