Nashik News: जमाखर्च, मागणी ताळेबंदात विसंगती; खाते प्रमुखांना स्मरणपत्र पाठवण्याची वेळ

Nashik News: आगामी आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक व चालू आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.

असे असताना खातेप्रमुखांकडून जमाखर्चाचा व मागणीचा ताळेबंद देण्यात विसंगती आढळल्याने लेखा विभागाला खाते प्रमुखांना स्मरणपत्र पाठवण्याची वेळ आली आहे. माहिती न मिळाल्यास त्या खात्यासाठी निधीची तरतूद न करण्याबरोबरच संबंधित खाते प्रमुखांना जबाबदार धरले जाणार आहे.

पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहे. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. साधारण १५ फेब्रुवारी दरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल, असा अंदाज बांधला जात आहे.