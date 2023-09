By

Nashik News : श्रीगणेश मिरवणूक, विसर्जन मार्गावरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याबरोबरचं रस्त्यांची डागडुजी, स्वच्छता करण्याचे व कमानी हटविण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिल्या.

रामकुंडावर गणेशमूर्ती विसर्जनाचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, जलप्रदूषण टाळण्यासाठी गणेशमूर्ती संकलित करण्याचे आवाहन केले. (Remove encroachments on procession route; otice after inspection by NMC Commissioner Nashik News)

आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी श्रीगणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गाची गुरुवारी (ता.२१) पाहणी केली.

वाकडी बारव, फाळके रोड, दूध बाजार, गाडगे महाराज पुतळा, मेनरोड, धुमाळ पॉइंट, महात्मा गांधी रोड, मेहेर सिग्नल, अशोकस्तंभ, रविवार कारंजा, मालेगाव स्टॅन्ड, पंचवटी कारंजा, मुळ मालवीय चौक, रामकुंड परिसर, गौरी पटांगण, म्हसोबा महाराज पटांगण या मार्गाची पाहणी केली.

मिरवणुक मार्गावरील रस्त्यांवर झालेले अतिक्रमण, खड्डे, अस्वच्छतेच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. रामकुंडावर गणेशमूर्ती विसर्जनाचा परिसर स्वच्छ ठेवावा, महापालिकेच्या दिशादर्शक फलकवरील राजकीय बॅनर हटविण्याच्या, कमानी मोकळ्या करणे, अधिकाधिक गणेशमूर्ती संकलन करण्याच्या सूचना दिल्या.

शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त नितीन नेर, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र पाटोळे, संदेश शिंदे, पूर्व विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव, पंचवटी विभागीय अधिकारी योगेश रकटे, विद्युत विभागाचे उपअभियंता संजय कुलकर्णी, उपअभियंता नितीन भामरे आदी उपस्थित होते.

भाईंच्या फलकांवर कारवाई

शहरात दिशादर्शक कमानी तसेच सार्वजनिक मंडळांच्या ठिकाणी गणरायापेक्षा भाई, दादांचे पोस्टर झळकत आहे. परवानगी न घेतलेल्या, वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या कमांनीसह होर्डिंग्ज, बॅनर हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.