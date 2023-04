NMC Tax Discount : चार्जिंग स्टेशनच्या गृहनिर्माण संस्थांना घरपट्टीत सवलत

By

NMC Tax Discount : महापालिकेकडून नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या म्हणजेच एप्रिल महिन्यात संपूर्ण कर भरल्यास आठ, तर मे महिन्यात कर भरल्यास सहा टक्के व जूनमध्ये संपूर्ण कर भरल्यास तीन टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Rental concessions to housing societies of charging stations from nmc nashik news)

विशेष म्हणजे गृहनिर्माण संस्था किंवा निवासी क्षेत्रात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित असल्यासदेखील दोन टक्के सवलत मिळणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प, सोलर वॉटर हिटर, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या संस्थांना पाच टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वीस ते पंचवीस टक्के स्वउत्पन्नात वाढ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांकडून फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात घरपट्टी अदा केली जाते. यामुळे विकासकामांचे गणित बिघडते. त्यामुळे घरपट्टी आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच भरणे गरजेचे असते.

परंतु घरपट्टीसाठी तगादा लावता येत नाही. त्या व्यतिरिक्त महापालिकेकडे घरपट्टी पोचवण्यासाठी मनुष्यबळदेखील नाही. त्यामुळे घरपट्टीचा आगाऊ भरणा करण्यासाठी महापालिकेकडून तर सवलत योजना 2016 पासून लागू करण्यात आली. त्यानुसार एप्रिल महिन्यात नागरिकांनी एक रकमी घरपट्टी अदा केल्यास पाच टक्के, मे महिन्यात तीन टक्के, तर जून महिन्यात दोन टक्के असे सवलतीचे स्वरूप होते.

ई- पेमेंटच्या माध्यमातून भरणा केल्यास अतिरिक्त एक टक्का किंवा अधिक अधिक एक हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात होती. मात्र, आता यात वाढ करण्यात आली आहे. सवलत योजनेत यंदा बदल करताना आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात घरपट्टी सवलतीमध्ये तब्बल तीन टक्के वाढ केली असून आता आठ टक्के सवलत मिळणार आहे.

एप्रिल महिन्यात संपूर्ण कर भरल्यास पाचऐवजी आठ टक्के सवलत मिळणार आहे. मे महिन्यात संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास तीन ऐवजी सहा टक्के, तर जून महिन्यात संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास आता तीन टक्के सवलत दिली जाणार आहेत.

सौरऊर्जा, इलेक्ट्रिक धोरणाला प्राधान्य

केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ नुसार सौरऊर्जाचा वापर, अपारंपरिक ऊर्जास्रोत, पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे यालादेखील सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चालु सरकारी वर्षांकरिता मिळकत कराच्या थकबाकीचे चालु मागणीसह संपूर्ण रक्कमेचा भरणा एक रक्कमी केल्यास सूट आहे.

सौरऊर्जा कार्यान्वित असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, निवासी प्रकल्पासाठी सर्वसाधारण कर, जल लाभ कर, स्वच्छता कर, मलनिस्सारण कर, पथ कर, महापालिका शिक्षण कर असे एकूण पाच टक्के सवलत आहे. सोलर पॉवर प्लॅन्ट कार्यान्वित गृहनिर्माण संस्था व निवासी प्रकल्पासाठी पाच टक्के, तर सांडपाण्याचा पुनर्वापरासाठीदेखील पाच टक्के सवलत आहे.

सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणाऱ्या संस्थांसाठी पाच टक्के, तर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कार्यान्वित असलेल्या गृहनिर्माण संस्था व निवासी प्रकल्पासाठी दोन टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ई- पेमेंट किंवा डिजिटल पेमेंटसाठी पाच टक्के किंवा तीन हजार यापैकी कमी असेल ती रक्कम देय राहील.

अशी आहे कर सवलत योजना

कर भरण्याचा महिना सवलतीची एकूण टक्केवारी

एप्रिल आठ टक्के

मे सहा टक्के

जून तीन टक्के

पाणीपट्टीतही सवलत

आगाऊ पाणीपट्टी भरल्यास त्यासाठी आतापर्यंत सवलत दिली जात नव्हती. मात्र पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठीदेखील सवलत दिली जाणार आहे. एक रक्कमी वार्षिक पाणीपट्टी भरल्यास एक टक्का किंवा जास्तीत जास्त पाचशे रुपये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

"एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांसाठी घरपट्टीत सवलत जाहीर केली असून, सवलतीचा लाभ घेण्याबरोबरच महापालिकेचा कर भरून कर्तव्य पार पाडावे." - अर्चना तांबे, उपायुक्त, विविध कर, महापालिका.