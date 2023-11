Nashik ZP News: जि. प. आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा शासनाने मागविला अहवाल

Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागातील कामकाज कायमच वादात सापडलेले असताना आता राज्य शासनाने आरोग्य विभागामधील तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांच्या झालेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषगांने अहवाल मागविला आहे.

याबाबत, हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सादर झालेली असल्याने अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे आरोग्याचा कारभार नागपूर अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. (Report called for by government on functioning of zp health department nashik news)

जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागातील वादग्रस्त कामकाजाबाबत अनेकदा तक्रारी येत असतात. कोरोना काळात झालेली औषध खरेदीचा मुद्दा त्यावेळी राज्यभर गाजला होता. यंदा विभागातील बदली प्रक्रियेत दाखल झालेल्या दिव्यागांचे प्रमाणपत्राची मोठी ओरड झाली होती. याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे झाली होती. यानंतर, विभागातील बोगस डॉक्टरांचा मुद्दाही गतवर्षी विधानसभेच्या अधिवेशनात उपस्थितीत झाला होता.

आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित राहत नाही, रुग्णांना वेळात उपचार मिळत नसल्याने मृत्यू, महिलांच्या प्रसूतीसाठी डॉक्टर नसणे या तक्रारी अगदी नित्याच्या झाल्या आहेत. यातच तत्कालीन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी झाल्या. स्थानिक पातळीवर याची दखल झाली नाही.

मात्र, या तक्रारींच्या अनुषगांने काही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यासाठी शासनाने १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत माहिती मागविली होती. परंतु, प्रशासनाने ही माहिती दिली नाही. यासाठी शासनाने पुन्हा २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पत्र देत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

याही पत्राची दखल न घेतल्याने पुन्हा १७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपसचिव पो. द. देसमुख यांनी पत्र पाठवत तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींच्या अनुषगांने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाकडून अहवाल सादर करण्याचे काम सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.