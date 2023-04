नाशिक : पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची तक्रार नोंदविली गेलीच पाहिजे. तक्रार नोंदविली गेली तरच गुन्हेगारीला आळा बसू शकेल. तसेच, संशयितांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येते.

तक्रारींची नोंद करण्यास टाळाटाळ केली जात असेल तर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देतानाच, पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदवून घेत नसल्याचे संबंधितांनी थेट आपल्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी केले आहे. (Report complaints otherwise action will taken Police Commissioner ankush shinde warning to officers Nashik News)



नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये गुन्हेगारी घटना घडत असताना, अनेकदा पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारींची नोंद होत नसल्याचे प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. यासंदर्भात पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

पोलिस आयुक्तालयात पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारींच्या आढावा बैठकीत आयुक्त शिंदे यांनी, पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रार घेऊन येणाऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद झालीच पाहिजे. तक्रार न घेतल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तंबीच दिली आहे. दिवसेंदिवस शहर वाढते आहे. लोकसंख्याही वाढते आहे.

त्यामुळे कौटुंबिक कलह, चोऱ्या-माऱ्या, हाणामाऱ्या अशा स्वरूपाच्या घटना घडणे स्वाभाविक आहे. त्यासंदर्भात तक्रारी करण्यासाठी नागरिक पोलिस ठाण्यात आल्यास त्यांची तक्रार नोंदवून घेणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.

तसे होत नसेल तर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे नागरिकांनीही कोणाचीही वा कोणतीही भीती न बाळगता पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी. असेही आवाहन पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी केले आहे.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

प्रतिबंधात्मक कारवाई शक्य

नागरिकांनी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांना संबंधित संशयितांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे शक्य होते. तक्रार दाखल झाल्यास संबंधित संशयिताची नोंद होऊन त्याचे रेकॉर्ड नोंद होईल. कायद्याच्या चौकटीत संशयिताला आणणे गरजेचे आहे.

जेणेकरून त्यालाही वेळीच अटकाव बसून तो पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळणार नाही. बऱ्याचदा नागरिकांकडून तक्रारच केली जात नसल्याने संशयिताचा मुजोरपणा वाढतो. त्यातून गंभीरस्वरुपाची घटना घडण्याचीच शक्यता अधिक असते. त्यामुळे नागरिकांनीही तक्रार दाखल करण्याबाबत आग्रही असले पाहिजे असे आयुक्त शिंदे म्हणाले.

"पोलिस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणाऱ्या प्रत्येकाची तक्रार नोंदविलीच गेली पाहिजे. जर कोणी तक्रार घेत नसेल तर त्यावर रीतसर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनीही पोलिस ठाण्यात तक्रार घेत नसल्यास आपल्याशी संपर्क साधावा." -अंकुश शिंदे, पोलिस आयुक्त, नाशिक.