MNS News : दुसऱ्या फळीतील पदाधिकाऱ्यांचे गाऱ्हाणे; वरिष्ठ काम करू देत नसल्याची तक्रार

नाशिक : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांच्या दोन दिवसाच्या नाशिक दौऱ्यात संघटनेतील दुसऱ्या फळीतील पदाधिकाऱ्यांनी थेट वरिष्ठांच्या तक्रारी करत यांच्याकडून काम करून दिले जात नसल्याचे गाऱ्हाणे मांडले.

संघटनेचे काम फक्त कागदोपत्री चालत असल्याची मुख्य तक्रार करत पक्षात जाण आणण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. (Reprimands of second rank office bearers Complaint that superiors do not allow work MNS reshuffle nashik News)



महापालिका निवडणुकीची चाहूल लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते नाशिक शहरात येऊन संघटना बळकटीकडे लक्ष देत आहे. मनसेचा बालेकिल्ला असलेल्या नाशिकमध्येदेखील पक्षाचे युवा नेते अमित ठाकरे दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर येऊन गेले.

मनसेकडे सत्ता नसली तरी कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आहे. अमित ठाकरे यांच्या दौऱ्यात कार्यकर्त्यांच्या ताकदीचे दर्शन झाले. त्यामुळे अजूनही मनसेचा मास बेस कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु असे असताना मात्र वरिष्ठ नेत्यांकडून हवी तशी कामगिरी होताना दिसत नाही.

मनसेच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून एकही आंदोलन झाले नाही. बोटावर मोजणे इतकी आंदोलने झाली. त्यातही पक्षहितापेक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक दिसून आला. देश किंवा राज्यात गाजत असलेला विषय कागदावर रेखाटून निवेदन देण्यापुरताच पक्ष राहिल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या.

अमित ठाकरे यांच्या बैठकीमध्ये पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्येदेखील असमन्वय दिसून आला. पदाधिकाऱ्यांकडून काम करू दिले जात नाही. स्वतंत्र निर्णय घेण्याची मुभा नाही. नागरिकांच्या प्रश्नावर आंदोलन करायचे झाल्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

वरिष्ठांची मर्जी सांभाळावी लागते, अशा तक्रारी अमित ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आल्या. दरम्यान या संदर्भातला सर्व लेखी अहवाल पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे.

संघटनेत फेरबदलाचे संकेत

एकेकाळी महापालिकेत सत्तेत असलेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षात मरगळ आल्याचे चित्र आहे. जनतेच्या प्रश्नावर आंदोलन करण्यासाठी अनेक मुद्दे आहे. आम आदमी सारखा पक्ष विविध विषयांवर आंदोलने करतो, परंतु कार्यकर्त्यांची मोठी फळी असूनही मनसेकडून कुठलेही मोठे आंदोलन झाले नाही.

याची सल दुसऱ्या फळीतील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. मनसे हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारा पक्ष आहे. परंतु वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांमधील विसंवाद पक्ष डबघाईला नेण्यास कारणीभूत ठरत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्याअनुषंगाने निवडणुकीच्या पूर्वी मनसेत संघटना पातळीवर मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.